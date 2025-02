Maluma confiesa que lucha contra la ansiedad y revela que tocó fondo

El reconocido cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje sincero en el que habló abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión.

A través de sus historias en Instagram, el artista confesó que ha estado atravesando una etapa complicada en su vida, lo que lo llevó a tomar decisiones drásticas para priorizar su bienestar mental.

“Han pasado muchas cosas que me han hecho abrir los ojos”, comenzó diciendo el cantante. A pesar de su éxito mundial, Maluma aseguró que también enfrenta momentos de inseguridad, confusión y desasosiego. En su reflexión de aproximadamente 15 minutos, reveló que ha buscado ayuda profesional y ha recurrido a diferentes métodos para comprender su estado emocional.

Maluma: ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo enfrenta su enfermedad?

Maluma explicó que, durante mucho tiempo, intentó evadir sus problemas con conductas poco saludables.

“Siempre le puse curas, no me estaba dando cuenta, simplemente me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mí porque tenía miedo de enfrentarlo”, confesó Maluma.

Sin embargo, el artista tomó la determinación de hacer un cambio profundo en su vida: “Decidí parar y empezar mi proceso de mirar hacia adentro, con mucha valentía. Pasé por momentos complejos y descubrí muchas cosas mías, de mi familia y mi entorno, de mi hija... Dejé de fumar, dejé de tomar y ser ese Juan Luis que venía siendo”, afirmó.

Este proceso de introspección lo llevó a alejarse de la vida de lujos y excesos para encontrar la paz en un entorno más tranquilo. Por ello, decidió mudarse al campo, donde busca reconectar consigo mismo y con la naturaleza.

Su carrera musical y nuevos propósitos de vida para Maluma

A pesar de su retiro temporal, Maluma aseguró que su carrera musical no corre peligro: “Tengo unas 50 canciones grabadas, pero en este momento lo más importante y mi propósito es sanar y ayudar a sanar a los demás”, expresó. Su prioridad actual es su bienestar emocional y compartir su experiencia para inspirar a otras personas que estén pasando por situaciones similares.

El cantante también reveló que está trabajando en nuevos sueños, como llevar una vida más saludable y convertirse en un atleta destacado. Para él, este cambio no solo representa una transformación personal, sino una oportunidad para demostrar que es posible superar las adversidades y reencontrarse con uno mismo.

