Actriz de Vecinos toma terapia para controlar su ansiedad y alimentación: “Vivo la presión día a día”

La actriz argentina Abril Di Yorio (25) llegó hace 2 años a México. ‘Vecinos’ es su primer proyecto en el país. “Vine con una agencia de modelos. Comencé a trabajar para marcas y campañas. Aquí logré cosas que nunca soñé. En Argentina se me dieron muchas oportunidades, como cantar, protagonizar una serie, bailar, hacer películas. En México me han pasado muchas cosas que no las pensaba como posibilidad”.

“Estudié danza y luego me pasé a teatro musical. Me di cuenta de que me encantaba actuar. Me formé en Argentina, en la Escuela Nacional de Artes. Luego estuve en CAST, que es como el CEA. Siempre trato de seguir preparándome”.



Estudió danza y teatro musical en Argentina. Trabajó como modelo en varias campañas publicitarias.

En 2019 debutó en el corto ‘Adagio’.

Protagonizó la serie de Netflix ‘Secretos de verano’.

Después estuvo en ‘Los protectores’ y ‘El último primer día’ (todo en 2022). Actualmente la vemos en ‘Vecinos’.

Abril Di Yoro, actriz de ‘Vecinos’ toma terapia por presión de estándares de belleza / Fotos: Francisco Mancera, @gabolopez33 y @erikaphfoto / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand

¿Cómo llegó a ‘Vecinos’ Abril Di Yoro?

Señaló que está muy agradecida con Elías Solorio, productor de Vecinos. “Me abrió las puertas desde la semana 1. Yo estaba con miedo, con deudas. Venía de una mala racha por no administrarme bien”.

“Me invitó al foro y me dijo que me parara frente a la cámara. A finales de 2024 comencé a hacer capítulos (de la temporada 18). Este año ya hice una temporada completa (19) y nos quedamos”.

“Estoy por estrenar una película en Netflix. En Vecinos retomaremos las grabaciones de las temporadas 20 y 21 en noviembre. Me emociona”.

Abril Di Yoro estará en la nueva temporada de ‘Vecinos’ / Fotos: Francisco Mancera y Redes sociales

Actriz de ‘Vecinos’, Abril Di Yoro, toma terapia por la presión de los estándares de belleza

Aunque es modelo, ha lidiado con la presión de no cumplir con los estándares de belleza que llegan a exigirse en el medio. Nos confesó que ha recibido ayuda profesional. “Vivo la presión día a día por mi peso, mi imagen y por cómo me veo. Cada vez es más difícil alcanzar estándares de belleza que son imposibles. Ante cámara me veo más alta o más llenita. Es tema mío. Las terapias me han ayudado para los ataques de ansiedad, con mi alimentación y mi carrera”.

No se sometería a ninguna intervención estética. “No me gustan las operaciones. No estoy en contra, pero yo trabajo con mi cara y mis expresiones. No tocaría nada de mi cuerpo. Yo me cuido. Entreno muchísimo”.

Abril Di Yorio / Fotos: Francisco Mancera, @gabolopez33 y @erikaphfoto / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand

¿Actriz de ‘Vecinos’, Abril Di Yoro, tiene trastornos alimentarios?

Le preguntamos si tenía problemas alimentarios y dijo: “Amo comer. Como todo el tiempo. Mido y peso las cosas. Nunca estuve fuera de mi peso, pero no quería engordar. Me acostumbré a que cuando ponían el plato, quien pinchaba primero de mis hermanos era el que comía más. Tomo terapia desde hace 5 o 6 años.

No es porque esté loca. En Argentina todos vamos. Nunca tuve trastornos alimentarios. Más bien como rápido. Trabajo esa situación”.

“Desde hace 3 años me reconozco como una gran mujer, que tiene una niña en su interior que ama lo que hace desde que tiene uso de razón”, finalizó.

