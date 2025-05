Actriz de Vecinos mantuvo en secreto su embarazo y se niega decir si recurrió a algún método para conseguirlo

Danny Perea (39 años) es una de las actrices más populares del momento. Se ha ganado el cariño del público con el personaje que interpreta en el programa de comedia ‘Vecinos’

Siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada. Hace un año, sorpresivamente, dio a conocer que se había convertido en madre. Jamás habló de su embarazo ni se dejó ver públicamente con pancita.

Del tema tampoco había hablado ante los medios, pero con TVNotas rompió el silencio: “Es hermosa esta etapa. Estoy emocionadísima. Enamorada de mi hijo. Amándolo. Agradecida con la vida de poder vivir la maternidad de una manera tan linda”.

Danny Perea revela por qué ocultó su embarazo

Del porqué no dijo nada de su embarazo, comentó: “Simplemente no lo divulgué, pero sí hubo un momento en el que dije: ‘Se van a enterar cuando lo traiga al foro y lo voy a presentar’”.

“No fue a propósito. Me llamaba la atención que decían que lo había escondido, pero más bien no lo dije públicamente. Quizás más adelante lo diga... ¡o no!”.

“Me gusta que mi vida sea reservada. Siempre supe que quería ser mamá. La vida me dio esta oportunidad y la vivo al máximo. También sabía que solo quería tener un bebé. Creo que esta carrera es muy demandante y mi hijo necesita toda la atención que pueda darle en momentos en que no estoy en el trabajo”.

Daniela Perea rompe el silencio sobre su maternidad. / Instagram: @danielaperea

¿Cómo se embarazó Danny Perea?

Sobre si se embarazó a través de algún tratamiento de fertilidad, su respuesta fue tajante: “Eso no lo voy a contestar”.

“La verdad es que también es una especulación. Todos tenemos esta parte privada, donde pueden suceder muchas cosas que quizás queramos decir o no”.

Danny Perea habla del éxito de ‘Vecinos’

Finalmente, nos habló del éxito de la más reciente temporada de ‘Vecinos': “Los 20 años que llevamos al aire han sido toda una aventura. Agradezco muchísimo que el público siga interesado en esta ficción y en los personajes. De verdad que sientes que formas parte de la familia que te ve”.

“Yo llegué a este programa por Eugenio Derbez, que fue el primer productor. Él conocía a mi hermano, Alex Perea, porque trabajaron juntos en una película. Supo que yo era actriz, me llamó al casting y me quedé. Ahora también estoy muy feliz con el spin off que surgió: Riquísimos, por cierto. En sus primeras semanas tuvo la impresionante cantidad de más de 1 millón y medio de reproducciones en YouTube”, finalizó.

¿Quién es Danny Perea?

Se dio a conocer en 2004 con la película Temporada de patos. Ganó el premio Ariel como mejor actriz.

Ha participado en cintas como: Hasta el viento tiene miedo y Viaje de generación, entre otras.

Desde 2005 forma parte de ‘Vecinos’.

La hemos visto en proyectos como: ‘Para volver a amar’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Te doy la vida’ y ‘Senda prohibida’.



