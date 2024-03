La querida actriz de la serie de Televisa, ‘Vecinos’, Daniela Perea, dejó boquiabiertos a sus seguidores el 6 de marzo al revelar a través de sus redes sociales que se había convertido en madre hace algún tiempo.

La intérprete de ‘Alejandra López Pérez’, una chica dark en la popular serie de comedia, Daniela compartió una serie de conmovedoras fotografías de su bebé junto con un mensaje amoroso que conmovió a todos sus seguidores.

Conocida en el medio del entretenimiento como Danny Perea, la actriz anunció en la tarde del miércoles su debut como mamá de un niño, aunque optó por mantener en secreto los detalles adicionales sobre su embarazo y la fecha de nacimiento del bebé.

Danny Perea dedida enternecedor mensaje a su pequeño

En su emotivo mensaje, expresó su felicidad por finalmente poder presentar a su hijo al público: “Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en mamá. Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna.”

Continuó describiendo la dicha que le trae ser madre. Destacó la conexión única que comparte con su hijo:



Me miran un juega.

Me miran un cárgame.

Me miran un báñame.

Me miran un abrázame.

Me miran un arrúllame.

Me miran un acompáñame.

Me miran un alíviame.

Me miran mía.

Me miran madre.

Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás.

Te amo. Te amaré, y después, te amaré. Danny Perea Fortuna de que sus ojos me miran un dame.Me miran un juega.Me miran un cárgame.Me miran un báñame.Me miran un abrázame.Me miran un arrúllame.Me miran un acompáñame.Me miran un alíviame.Me miran mía.Me miran madre.Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás.Te amo. Te amaré, y después, te amaré.

Danny Perea, actriz de ‘Vecinos’ se convirtió en madre y presenta a su bebé en redes. / Instagram: @dannyelaperea

Concluyó este bello poema expresando su amor incondicional por su hijo y lo que la hace sentir como mamá. Los seguidores de Danny Perea inundaron las redes sociales con felicitaciones y buenos deseos para la nueva mamá y su bebé.

Producción de ‘Vecinos’ le desea lo mejor

“De parte de toda la producción te deseamos muchas Felicidades Dany, ¡qué alegría! Bienvenido Vecinito, Silvio Matías”, escribió en el mensaje la cuenta de ‘Vecinos’ oficial.

Recordemos que en ‘Vecinos’, Danny Perea trabajó junto a César Bono, Moisés Suárez, Macaria, Vadhir Derbez, Octavio Ocaña, entre otros.

