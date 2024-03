Pepillo Origel y Laura Zapata protagonizaron acalorada discusión : “Quítate hipócrita”

El conductor Pepillo Origel reveló en el programa ‘Con permiso’ que tuvo un fuerte encontronazo con Laura Zapata en un evento para reconocer a Katya Echazarreta, la astronauta mexicana.

Pepillo recordó que Laura Zapata dejó de hablarle debido a que en el pasado defendió y apoyó a Lucía Méndez cuando tuvo un pleito con Laura Zapata en el show de Netflix ‘Siempre reinas’ en 2022, en el que tuvieron varios encontronazos por lo que Méndez metió una demanda a Zapata para que no mencionara más su nombre ni hablara de ella con los medios.

Aseguran que Lucía Méndez sí estará en la segunda temporada de Siempre Reinas / Instagram: @laurazapataoficial / @lalocarrilloof / @netflixlat

Laura Zapata insultó a Pepillo en evento público

“No me hablaba para nada, porque hablé bien y defendí a mi paisana Lucía Méndez”, mencionó Pepillo, quien se enteró de que, durante el evento, Laura Zapata pidió que no lo sentaran a su lado. Aún así el conductor buscó un acercamiento con la famosa, pero se llevó una sorpresiva reacción.

“La vi y le dije ‘Laura ¿cómo estás?’ y me dijo ‘Quítate, Caín’ así me dijo y le dije ‘¿Cómo? ¿Por qué, Caín?’ y me dice “Porque eres un hipócrita, por defender a aquella!”, refiriéndose a Lucía Méndez.

Laura Zapata canceló reconciliación / Instagram: @laurazapataoficial

Pepillo le respondió a Laura Zapata

Así lo contó Pepillo a Martha Figueroa durante la más reciente emisión del programa ‘Con Permiso’:

“Toda la gente viendo ahí, todos asustados... A ver, que no se te olvide cómo quise a tu madre, ¿eso es ser hipócrita, conté una nota, por eso te enojas con toda la gente?” Pepillo Origel

¿Pepillo Origel es padre? así lo confesó en Con Permiso / YouTube

Pepillo y Laura Zapata hacen las paces

Según el conductor, reveló que él con su paciencia y tranquilidad quiso hablar con Laura y hasta se reconciliaron. “Terminamos besándonos, abrazándonos, Laura querida, ahora a ver si no se enoja Lucía”, concluyó el conductor.

