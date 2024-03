Lyn May afirma que Karol G, Jennifer López y otras famosas “copian” su estilo: “Me impresiona mi fama”

Lyn May volvió a dar de qué hablar por acusar a diversas cantantes y actrices de “copiar” su forma de vestir. La famosa actriz de cine de ficheras se mostró sumamente molesta ante “la falta de originalidad” de ciertas celebridades.

A través de redes sociales, la también vedette compartió un video en el que “denuncia” a Karol G, Jennifer López, Cardi b y otras artistas por “robarle su estilo”. En dicho clip, muestra unas fotos comparativas que “evidenciarían” el supuesto plagio.

“¡ME COPIAN, NO SON ORIGINALES! Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito. Incluso trabajan con los mismos diseñadores”, expresó.

Asimismo, se dijo impresionada de que su fama haya “influido” en otras famosas. Sin embargo, dejó en claro que ella es “la original”, mientras que el resto es solo un “copy paste”.

“Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda. Las demás solo hacen ‘copy paste’” Lyn May

Para finalizar, señaló que su único objetivo es que la gente sepa quién realmente es una artista “original” y quién solamente “copia para destacar”.

“Yo no puedo hacer que la gente me deje de copiar, solo quiere que sepan que TODO lo que ven en la moda actual viene de las vedettes, del cabaret y del burlesque”, concluyó.

Lyn May asegura que le copian su estilo / Instagram: @lynmay

Usuarios reaccionan

El post de Lyn May causó muchos comentarios divididos. Si bien algunos internautas la apoyaron, otros afirmaron que esos “estilos” no eran “exclusivos” de ella y cualquier persona tenía el derecho a usarlo. Incluso, hubo quienes la acusaron de “querer figurar” criticando a otras artistas.

“No eres dueña de esos diseños”, “Ridícula”, “Qué descaro copiarle a la reina de México, Lyn May”, “A ninguna de ellas les luce a la perfección como a ti”, “Solo quiere llamar la atención”, “No hagas comparaciones”, “Es posible que ellas no sepan que sus diseñadores han copiado tus vestuarios”, “Ni te topan”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, ninguna de las celebridades mencionadas se ha manifestado ante la contundente crítica de Lyn May, quien en el pasado ya ha acusado a otras artistas de “copiarle”.

