Lyn May quiere demandar a Mario Bezares por caída en plena filmación; él responde

A finales de septiembre, Lyn May sufrió un aparatoso accidente mientras bailaba junto a dos hombres en los ensayos de la película Grandes Hits. En el clip del momento, se ve cómo la vedette se golpea la cabeza a causa de una caída.

Si bien en su momento dijo que estaba bien y hasta presumió “ser de hule”, la famosa actriz quiere demandar a la persona que “la dejó caer” y a Mario Bezares, quien habría contratado a su pareja de baile.

En una reciente entrevista para De primera mano, Lyn May aseguró que Bezares es el responsable principal de lo sucedido al contratar a un luchador, en lugar de un bailarín profesional.

“(Mario Bezares) Él es el que metió a un luchador en lugar de un bailarín, y pues un luchador no sabe nada de baile, como le falló un bailarín, pues metió a un luchador. En las fotos se ve si lo hizo a propósito para hacerse famoso. Tú ves la foto y parece que él me suela a propósito” Lyn May

Asimismo, reveló que ha presentado muchos problemas de salud a raíz de incidente. Incluso, se dijo estar temerosa por las consecuencias que puede sufrir a largo plazo en su cabeza.

“No me vaya a salir algo en la cabeza porque sí tengo dolores de cabeza. Estuve un minuto dormida, muerta, desmayada, ya no supe qué hizo Mario Bezares. Poco a poco empecé a recobrar el conocimiento. Pero es una historia que pues está difícil porque me dicen que me puede salir algo. El golpe fue muy duro. Ahí está la foto”, puntualizó.

Para finalizar, resaltó que su objetivo con esta demanda es que “se investigue bien” lo que pasó y, en caso de que el accidente haya sido planeado, que Bezares le dé una compensación por los estudios clínicos y tratamientos médicos derivados de lo ocurrido.

Lyn May cree que el accidente fue planeado / Instagram: @lynmay

Mario Bezares responde

Tras las declaraciones de Lyn May, Gustavo Adolfo Infante buscó a Mario Bezares para saber su postura sobre esta situación.

A palabras del polémico productor, no existe “razón” para que la vedette proceda en su contra, pues todo fue un desafortunado accidente. Incluso mencionó que ella fue quien quiso hacer un “paso de más” en la coreografía y eso provocó que Estrellato, nombre del luchado que la cargó, no la aguantara.

“Ella mete sus piernas en la cintura de él y lógico que no hay fuerza que puede detener a Lyn y se va hacia atrás y es cuando cae. Él no agarra la cintura de ella, sino los laterales. No veo la razón de por qué me esté demandando a mí. Fue un paso que ella quiso hacer y fue el problema de ella que no hizo el paso que debía de hacer”, señaló.

Mario Bezares afirma que la demanda de Lyn May no tiene sentido / Instagram: @bbezares

