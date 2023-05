Lyn May revela que fue víctima de un abuso a los 14 años: “nunca lo voy a perdonar”

Lin May dejó helado a Julián Gil, cuando le confesó que lo peor que le habían hecho en la vida, era haber abusado de ella.

Lyn May estuvo en el programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda! como invitada y habló sobre una parte muy oscura de su pasado, dejando sorprendidos a los conductores presentes al revelar que fue víctima de un abuso sexual.

La vedette y actriz de cine soltó la declaración en medio de una dinámica, donde uno de los conductores hizo alusión de que es una persona que perdona siempre a lo que ella respondió “depende”.

A lo que Julián Gil le preguntó “¿Qué es lo peor que te han hecho?” a lo que Lyn May declaró en pleno programa “Violarme y no voy a perdonar a ese que me violó”.

La vedette dejó sorprendidos a los conductores del progarma ¡Siéntese quien pueda! al revelar que fue víctima de abuso.

“No denuncié porque estaba muy chiquilla cuando me llevó ese tipo y me violó, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, compartió Lyn May.

La actriz, quien comenzó a trabajar como mesera a los 13 años, sentenció que jamás perdonaría a su agresor: “Nunca lo voy a perdonar jamás”.

Esta declaración dejó sin palabras a los presentes, quienes mostraron su sorpresa y le dejaron claro que la apoyaban con un aplauso para Lyn May por confesar esta difícil experiencia.

Lyn May también se sinceró sobre sus cirugías y aseguró que llegó a pensar en quitarse la vida por su apariencia física.

“La verdad qué fuerte me tomaste por sorpresa, pero nosotros te apoyamos a morir”, le dijo Julián Gil mientras le dio un beso en la frente a la vedette.

Lyn May también se sinceró sobre sus cirugías y reveló que llegó a pensar en quitarse la vida, por la forma en la que había quedado su rostro tras una mala intervención.

“Yo he querido suicidarme porque no quería verme en el espejo”, comentó tras revelar que le inyectaron aceite de comida.