Susana Zabaleta sí tuvo cáncer, según Martha Figueroa: “Me contaron los detalles del proceso”

En días recientes, el nombre de Susana Zabaleta volvió a colocarse en el centro de atención luego de que se difundiera la versión de que la actriz y cantante habría enfrentado una batalla contra el cáncer en años recientes.

Esta información, que inicialmente fue revelada por Francisco Céspedes en el programa “Ventaneando” ha sido confirmada por una fuente cercana a Ricardo Pérez.

Esta semana en TVNotas, un conocido del comediante Ricardo Pérez, actual pareja de Zabaleta, nos contó que la Susana padeció linfoma de Hodgkin entre finales de 2022 y principios de 2023.

“Susana es una mujer aguerrida, agradecida con la vida por tener esta segunda oportunidad y, sobre todo, feliz de contar con el amor de Ricardo, con quien lleva ya casi 2 años. Susana le comentó que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023. Esto lo conmovió”, reveló la fuente.

Susana Zabaleta, molesta ante imprudencia de Francisco Céspedes

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Susana Zabaleta habría optado por llevar el proceso en total privacidad, sin hacerlo público. La misma fuente detalló:

“Hoy sigue en chequeos. Debe estar en observación y estudios realizados. Si cumple con los 5 años sin recaer que marca la medicina, podrá cantar victoria”.

Asimismo, señaló que a Susana no le agradó que se hablara del tema públicamente:“Susana piensa que no es de la incumbencia de los medios, que es algo muy personal. Le molestó mucho que fuera el cantante Francisco Céspedes quien abrió su bocota. Creo que es la oportunidad perfecta para que ella ahora lo acepte”.

Mira: Susana Zabaleta enfrenta las críticas por hablar del físico de Belinda y decir que “Unas quedan chuecas”

Susana Zabaleta aseguró que Ricaredo Pérez quiso golpear a Francisco Céspedes tras lanzar un comentario que su pareja consideró una falta de respeto. / Instagram:

Mánager de Susana Zabaleta desmiente lucha secreta contra el cáncer

Ante el eco que generó la versión de que Susana Zabaleta habría tenido cáncer, el periodista Gustavo Adolfo Infante decidió comunicarse con la representante de la cantante, Rossy Pérez, para confirmar o desmentir la información. La respuesta fue tajante.

“Querido, obviamente no es real y Zabaleta no quiere dar ni siquiera comentarios porque es seguir dándole cuerda a una campaña de la persona esa que dijimos”, respondió la mánager al conductor de “De primera mano”, desmintiendo que su representada haya pasado por una enfermedad oncológica.

Hasta ahora, Zabaleta no ha emitido un posicionamiento público sobre este tema, aunque en las últimas semanas ha estado presente en medios por sus declaraciones sobre otras figuras del espectáculo, como Belinda.

Checa: Jessica Segura revela incomodidad durante la visita de Susana Zabaleta al programa “Las envinadas”

Susana Zabaleta en concierto / Marianne Pérez Mooren

Martha Figueroa asegura que Susana Zabaleta sí tuvo cáncer

Por su parte, la periodista Martha Figueroa ofreció su propia versión en su canal de YouTube “Así se hacen los chismes”, donde reafirmó que Zabaleta sí atravesó por esta enfermedad.

“Fíjate que yo supe por alguien cercano al padre de sus hijos, Daniel Gruener, en su momento supe cuando tuvo cáncer y supe mucho del proceso que iba viviendo día a día, entonces que yo sepa sí”, declaró Figueroa. Martha Figueroa

Además, explicó por qué la cantante habría optado por no hacerlo público: “Quizá no quiere que se sepa porque ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte, a lo mejor no quiere que se sepa, pero yo te puedo decir que sí sé que tuvo (cáncer). Me contaron los detalles del proceso, entonces yo digo no estaban mintiendo y Pancho no estaba mintiendo”, concluyó sin dar más información.

Mira: ¿Qué significa ser “pick me” y por qué llaman así a Susana Zabaleta tras criticar a famosas?