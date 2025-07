Muere famoso chef de televisión tras dura batalla contra el cáncer: su familia revela detalles desgarradores

La industria del entretenimiento y la cocina está de luto tras conocerse la muerte de Miguel Campis, un querido chef y conductor de televisión que durante más de dos décadas llevó sabor, carisma y pasión a millones de hogares. Aunque su deceso ocurrió el pasado 7 de julio, fue hasta el día 10 cuando su familia confirmó la trágica noticia, desatando una ola de condolencias y mensajes de admiración en redes sociales.

Campis no solo era conocido por su talento culinario, sino también por su cercanía con el público y su calidez frente a las cámaras. Su muerte, a los pocos meses de ser diagnosticado con cáncer de páncreas, dejó impactados a seguidores y colegas.

Mira: Muere famosa cantante de ska tras ser diagnosticada con cáncer; así confirmaron su partida: “No fue fácil”

¿De qué murió el chef Miguel Campis, famoso chef de televisión?

Fue su hermana, Yessica Campis, quien confirmó la muerte del chef Miguel Campis a través de un emotivo mensaje en Facebook: “Hoy, con gran tristeza compartimos que nuestro querido y carismático Miguel Campis ha partido de este mundo. Confiamos en que ahora descansa en paz rodeado del amor divino”.

La causa de su muerte fue un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en abril pasado. En ese momento, el propio chef decidió compartir su situación con sus seguidores a través de un video donde reveló que Papá Dios le había puesto una prueba muy dura:

“Ahora me toca una batalla contra el cáncer... Quería comentarlo porque mucha gente me llama, me dice que no te veo las redes… La noticia siempre es difícil de sacar, pero esto es simplemente una prueba”, expresó el chef en aquel momento.

Lee: Actriz de RBD enfrenta pérdida; anuncia dolorosa muerte de integrante de su familia: “Mi hija, ya no estás”

Familia de Miguel Campis habían pedido ayuda económica para el tratamiento del chef

Días antes del trágico desenlace, los familiares de Miguel Campis iniciaron una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico, ya que los costos de los tratamientos eran cada vez más elevados y la situación se volvía insostenible.

“Nos dirigimos a ustedes con el corazón en la mano para pedir apoyo para nuestro querido Chef Campis, un talentoso chef de televisión que ha llenado nuestros hogares de sabor, alegría y pasión por la cocina durante años. Hoy, enfrenta el mayor desafío de su vida: ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas”, se leía en la campaña.

Según lo publicado, los gastos médicos, el tiempo fuera del trabajo y los tratamientos específicos generaron una carga financiera devastadora para la familia, lo que los llevó a recurrir a la solidaridad del público.

Mira: Bella Galilea, influencer que murió, se le manifestó a Vanessa Labios 4K en pleno live ¿Se despidió?

Fans y colegas del chef Miguel Campis lamentan su muerte

Tras confirmarse la noticia, miles de personas comenzaron a compartir mensajes en honor al chef. Algunos lo recordaron por sus emblemáticas recetas en la televisión, otros por su sonrisa inconfundible y muchos por el legado que dejó en el mundo de la cocina.

Numerosos colegas del medio gastronómico y televisivo también se pronunciaron, resaltando su entrega, profesionalismo y el carisma que siempre lo caracterizó. “Gracias por enseñarnos que cocinar también es un acto de amor. Buen viaje, Chef Campis”, escribió un seguidor.

A pesar del dolor de la pérdida, su familia agradeció las muestras de afecto y señaló que el chef estará presente en cada platillo que haya inspirado con su pasión.

¿Quién fue el chef Miguel Campis?

Miguel Campis fue un reconocido chef puertorriqueño que se convirtió en una figura querida de la televisión gracias a su carisma, talento culinario y cercanía con el público. Inició su carrera en 1992 en la Escuela Hotelera de Puerto Rico y más tarde se especializó en el Instituto culinario de América en Nueva York. A lo largo de su trayectoria, trabajó en prestigiosos restaurantes y hoteles como el Hotel Sands, Palmas del Mar Resort y Hard Rock Café. Además, fundó su propio servicio de catering, CampisKitchen, con el que ofreció asesorías y experiencias gastronómicas por toda la isla.

Durante casi dos décadas, Campis fue parte del equipo de WAPA Televisión, donde se ganó el cariño del público por su estilo cálido y su pasión por la cocina.