Actriz de RBD enfrenta pérdida; anuncia dolorosa muerte de integrante de su familia: “Mi hija, ya no estás”

Florencia de Saracho, actriz de ‘RBD’, se vistió de luto. Hace unas horas, dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de un integrante de su familia. La famosa se dejó ver más que destrozada por el duelo que enfrentarían ella y sus seres queridos.

Florencia de Saracho anunció a sus seguidores la muerte de quien consideró como una hija más. Esto con un desgarrador mensaje que desató reacciones emotivas por parte de Angelique Boyer, José Ron, entre otras personalidades.

Florencia de Saracho, actriz de ‘RBD’, despidió a un integrante de su familia que murió / IG: @flordesaracho / @rbd_musica

¿Qué integrante de la familia de Florencia de Saracho, actriz de RBD, murió este 9 de julio?

Florecia de Saracho y su familia enfrentarían una terrible pérdida. La actriz compartió en sus redes sociales un desolador mensaje en el que despidió a su ‘hija’ Chofis, su animal de compañía de toda la vida.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la actriz de ‘Rebelde’ publicó en su perfil un video en el que informó que su perrita, a quien llamó Alcachofa, tristemente perdió la vida.

“Mi Alcachofa, mi Chofis, mi pofa, mi compañera fiel se me ha ido para siempre y mi corazón no puede con tanto dolor. Sé que muchos pensarán que solo es un perro, pero para mí era una hija más. Con ella compartía todo mi día, siempre a mi lado, siempre dándome amor, ese amor incondicional que no sé dónde encontrar”, se lee en la publicación.

Aunado a este texto, la famosa presentó algunos de los momentos especiales que vivieron como familia junto a su lomito.

¿De qué murió ‘Chofis’, hija y perrita de Florencia de Saracho, actriz de ‘RBD’?

En la misma publicación, Saracho dio a conocer que Alcachofa murió de un paro cardíaco, tras pasar unas divertidas vacaciones en Acapulco.

La actriz mencionó que su mascota comenzó con problemas estomacales que la llevaron a perder la vida. Sin embargo, agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de cariño que le han enviado en estos momentos de duelo, tal como lo hicieron Angelique Boyer y José Ron.

“Lo siento. Un fuerte abrazo”, escribió el actor

“Abrazo muy fuerte a sus corazones”, agregó Angelique.

Así lo informó Florencia de Saracho:

¿Quién es Florencia de Saracho, actriz que formó parte de ‘Rebelde’?

Florencia de Saracho es una actriz mexicana nacida el 4 de diciembre de 1981 en Hermosillo, Sonora. Es recordada por su papel de Romina Álvarez en la telenovela ‘Rebelde’ (2006) y por su participación en producciones como:



Cuando me enamoro,

La mujer del vendaval y

A que no me dejas.

En su vida personal, está casada con Santiago Aguirre y tiene tres hijos. Padece artritis reumatoide y en 2023 se mudó a Estados Unidos tras la desaparición de un sobrino y por motivos de seguridad. Actualmente, Florencia de Saracho se dedica a su familia y es activa en redes sociales como influencer de estilo de vida y maternidad.