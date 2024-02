Actriz de Televisa pone en peligro su vida tras practicar el ayuno intermitente

En la búsqueda de una figura esbelta y tonificada, algunas celebridades se someten a diversos y estrictos procedimientos. Sin embargo, no todas las dietas y regímenes suelen ser positivos para todo tipo de cuerpo.

Recientemente, la reconocida actriz Florencia de Saracho, conocida por su participación en exitosas telenovelas como ‘A que no me dejas’ (2015), ‘Mañana será otro día’ (2018) y ‘Rebelde’ (2004); compartió una experiencia personal relacionada con la búsqueda de un peso ideal que no terminó nada bien.

De Saracho confesó a sus seguidores que había intentado bajar de peso mediante el método de ayuno intermitente.

Florencia Saracho reveló que hacía ayuno intermitente; primero por descuido, después por dieta

Esta práctica tuvo graves consecuencias para su salud. La actriz reveló que pasaba más de 10 horas sin comer, sin recibir ningún asesoramiento de especialistas o médicos. Este proceso la llevó a sufrir de hipoglucemia, es decir, niveles extremadamente bajos de azúcar en sangre.

“Nunca me daba tiempo de desayunar. Tenía 16 horas sin desayunar y ya, llegaba muerta de hambre, en cualquier parte, y me comía unos Doritos, un Gansito o lo que encontrara, entonces ese era mi ayuno intermitente”, compartió de Saracho.

¿Qué enfermedad tiene Florencia Saracho por el ayuno intermitente?

“Cuando lo traté de hacer por dieta para bajar de peso, me tocaba cita con el ginecólogo y me descubren una hipoglucemia super grave y esa hipoglucemia fue por el ayuno, ojo no se me echen encima”. Florencia de Saracho

Consciente de los riesgos, la actriz compartió su experiencia para generar conciencia entre sus seguidores sobre los peligros del ayuno intermitente.

“Efectivamente yo no puedo hacer ayuno intermitente, me encantaría, pero a mí no me cae bien”, concluyó la actriz.

Esta historia pone de manifiesto la importancia de buscar asesoramiento profesional antes de emprender cualquier dieta o régimen, y resalta los riesgos asociados con a la búsqueda desmedida de un cuerpo ideal.

Florencia de Saracho presume figura en redes sociales / Instagram: @flordesaracho

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia es una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en sangre, lo que puede llevar a síntomas como mareos, confusión, sudoración, temblores, debilidad e incluso pérdida de conciencia. La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo y es crucial para el funcionamiento adecuado del cerebro y otros órganos.

La hipoglucemia puede ocurrir por varias razones, como un exceso de insulina en el cuerpo (por ejemplo, en personas con diabetes que toman demasiada insulina o medicamentos hipoglucemiantes), falta de alimentación adecuada, exceso de actividad física sin suficiente ingesta de carbohidratos, o problemas en la regulación de la glucosa por parte del cuerpo.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna períodos de ayuno y períodos de ingesta de alimentos. Hay varias formas de practicar el ayuno intermitente, pero generalmente implica restringir la ingesta de alimentos durante un período específico del día o de la semana.

Recuerda que antes de iniciar cualquier régimen alimenticio es necesario consultar a un profesional de la salud.