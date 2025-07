Jackie Sauza: Una villana que te cautivará

Jackie Sauza (35 años), quien estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA), nos contó cómo ha sido su camino en el medio del espectáculo. Nos compartió que su perseverancia y constancia la llevaron a obtener el personaje antagónico de “Lucrecia” en la telenovela “Me atrevo a amarte”, que finalizó hace unas semanas. “Con el tiempo entiendes que no debes quitar el dedo del renglón, (tienes que) ser perseverante y prepararte”.

“Soy una chica guerrera, trabajadora, positiva, que sobre todo disfruta la vida y lucha por sus sueños. Trato de ser mejor persona y de desarrollarme en todos los ámbitos”.

Así fue el camino de Jackie Sauza desde el CEA hasta ‘Me atrevo a amarte’

“A los 18 años me metí a estudiar al CEA. Después gané el tercer lugar en Nuestra belleza México 2012. Más tarde, recibí la oportunidad de trabajar como conductora en Televisa Deportes y en espectáculos. En 2015,Salvador Mejía me dio la oportunidad de estar en una telenovela llamada ‘Lo imperdonable”.

Le preguntamos si su participación en Nuestra belleza México le favoreció para que se le abrieran puertas en la actuación. Nos respondió: “No, para nada. Eso me ayudó a sentirme más segura. Tuve clases de cámara, de cómo comportarme. Me fogueé en el medio. Nuestra belleza era un certamen muy reconocido y todos lo veían”.

La villana de telenovela, Jackie Sauza, nos confesó si en algún momento se ha sentido insegura con su cuerpo: “No era tan extrovertida en un inicio. Al estar en este medio, lógicamente agarras tablas. Creo que, de pronto, estar delante del público, que te califica, sí te impone un poco”.

“Con las redes sociales la gente fácilmente te juzga. Esa parte me intimida un poco: Sentirme juzgada. La vida me ha llevado por un camino. Aproveché la oportunidad y traté de dar lo mejor de mí. Eso me abrió las puertas”.

Mira: Moisés Peñaloza y Mariluz Bermúdez protagonizan momentos especiales en ‘Me atrevo a amarte’

Jackie Sauza posa para el portafolio de TVNotas y nos habla de sus recientes proyectos profesionales. / Alejandro Isunza

Jackie Sauza habla sobre su personaje como villana en ‘Me atrevo a amarte’

La actriz, Jackie Sauza nos contó qué fue lo que impulsó su carrera hasta llegar a interpretar a “Lucrecia” en Me atrevo a amarte: “El hecho de ser paciente y perseverante. No presionarme con los tiempos, que luego parece que no sucede nada. Al principio es difícil, por tocar puertas y no quedarte en algún proyecto.

De repente te dan la oportunidad y sientes que ya despegaste. La vida te da sorpresas y te quedas sin trabajo. Por eso hoy tuve el personaje de ‘Lucrecia’, la villana en un triángulo amoroso. Eso me hace feliz y estoy agradecida”.

La también modelo nos comentó que llegó a sentirse frustrada por no tener proyectos: “Ves que pasa el tiempo y no te llega una oportunidad. Entonces te cuestionas si debes seguir en esta carrera. Muchas veces quise tirar la toalla. Lo dejaba en manos de Dios y luego me salía un proyecto”.

“Tenía mis momentos de vulnerabilidad y de desánimo. Gracias a Dios, nunca me faltó techo ni comida. Dios me respaldó. Soy una persona muy disciplinada, responsable. Gracias también al apoyo de mi mamá, quien nunca me dejó sola y ha sido mi motor para impulsarme”.

Mira: Bárbara López protagonizará remake de El privilegio de amar; no teme a comparaciones con Adela Noriega y ¿ni la topa?

Jackie Sauza posa para el portafolio de TVNotas y nos habla de sus recientes proyectos profesionales. / Cortesía

Jackie Sauza se enfoca en sus proyectos y descarta romance por ahora

Respecto si tiene pareja o algún pretendiente, aseguró: “Ahorita no hay tiempo. Estoy enfocada en prepararme y en sumar éxitos y logros en mi vida. En algún momento me gustaría casarme y tener hijos”.

La actriz nos compartió que le gustaría congelar sus óvulos para poder decidir el momento en que quiera convertirse en mamá: “Hace 3 años el ginecólogo me lo aconsejó. En su momento no le di importancia. Ahora que tengo 35 veo que es importante ese aspecto. Los tiempos han cambiado en esta carrera que es tan demandante. Por eso lo hice, porque quiero seguir trabajando. No quiero tener la preocupación y, si no me embarazo ahora, me gustaría poder hacerlo dentro de 3 o 5 años”.

“Hoy ya no me clavo tanto en casarme y tener familia. Se lo dejo a Dios. Yo fluyo y hago lo que me corresponde. Por el momento, hay algunos pretendientes”. Jackie Sauza

Jackie nos confesó que le gustaría primero tener pareja y familia de manera tradicional. “No me gustaría serlo sola (madre). Me encantaría vivir toda la experiencia con pareja. Crecer con una figura paterna es muy importante en el desarrollo de un niño. Ahorita no sabría manejar una maternidad sola. Sería muy complicado. Mis respetos quien lo haga”, concluyó.

Jackie Sauza posa para el portafolio de TVNotas y nos habla de sus recientes proyectos profesionales. / Cortesía

¿Quién es Jackie Sauza y cómo comenzó su carrera en la televisión

La actriz, Jackie Sauza estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) y a los 3 años de graduada entró al certamen Nuestra belleza México 2012, en el cual representó a Guadalajara, Jalisco, y obtuvo el tercer lugar.

Entró a trabajar como conductora en Televisa Deportes y en espectáculos. Debutó en la telenovela Lo imperdonable, en 2015.

Ha trabajado en 10 melodramas más, entre estos:



“Tres veces Ana”,

“Hijas de la luna”,

“Por amar sin ley”,

“La mexicana y el güero”,

“La desalmada” y

“ Vivir de amor”.

Mira: Actriz de ‘Me atrevo amarte’ estará en ‘La casa de los famosos México’, aseguran

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .