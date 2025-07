Bárbara López protagonizará remake de El privilegio de amar; no teme a comparaciones con Adela Noriega y ¿ni la topa?

Una de las telenovelas más esperadas del año es, sin duda, Los hilos del pasado, la nueva versión del exitoso melodrama El privilegio de amar. En el elenco se encuentra la actriz Bárbara López, que interpretará el personaje que en su momento hizo Adela Noriega. Sobre este nuevo proyecto dijo:

Hacer novela es increíble. Se necesita mucha fuerza y energía. Es bastante trabajo. No es nada sencillo. Bárbara López

Sobre si en su momento vio las anteriores versiones, El privilegio de amar o Triunfo del amor, contestó: “La verdad, nunca fui de ver muchas novelas. Vi un par nada más en toda mi vida”.

¿Bárbara López no vio a Adela Noriega en El privilegio de amar? “Nunca fui mucho de televisión”

En cuanto a qué representa para ella hacer ahora el personaje que en su momento hizo Adela Noriega, comentó: “Padrísimo hacer un proyecto tan importante como este. Como te decía, no vi El privilegio de amar, pero esta versión está súper interesante. Sé que Adela es un ícono, pero nunca fui mucho de ver televisión”.

No teme a las comparaciones con Adela. “La verdad que no. Vivimos en un momento de redes sociales, donde todo es controversia, todo es hate. Eso es lo que casi casi mueve al mundo. Me entristece de alguna forma pensar que el hate ya es del día a día. Entonces, desde hace un buen rato, he aprendido a no meterme en redes sociales a leer comentarios. Generalmente son cosas feas y no te suman. Siempre hay alguien que te quiere hacer daño”.

“He visto que eso pasa mucho en las novelas, siempre que meten a alguien con quien la gente no está familiarizada. Como que el público de las novelas es muy celoso, pero no pasa nada. Al final del día, van a ver el resultado y les va a encantar. Mi trabajo es el que habla. También por ahí puede que tengan razón. A lo mejor no hago un buen trabajo, o a lo mejor sí, pero no pasa nada. Eso ya no está en mí”.

Bárbara López y Palomares / IG @barbara_lopez21 y @emmanuelpalomares



¿Cómo se preparó Bárbara López para interpretar a “Margarita Ruíz” en la serie Chespirito: Sin querer queriendo?

Por otra parte, en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo, Bárbara encarna a “Margarita Ruiz”, personaje basado en Florinda Meza y que ha causado una enorme polémica. Al respecto comentó:

“La controversia es lo de hoy, lo que mueve a la gente, desgraciadamente”. Bárbara López

También nos habló de su preparación para este rol: “Yo siempre trabajo con una coach que es la que me ayuda a crear mis personajes. Yo me basé en lo que estaba escrito, punto y se acabó”.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Bárbara López habló con Florinda Meza para su papel en la serie biográfica de ‘Chespirito’?

Ella no pudo hablar con Florinda, a diferencia de otros compañeros: “Algunos hablaron con ellos (los personajes originales). En mi caso, es ‘Margarita Ruiz’. Por eso yo no hablé con nadie. No me basé en nadie, más que en el guion”.

“Yo, como actriz, defiendo siempre a mis personajes. Los trato con todo el respeto que se merecen. A mí me parece que es un papel muy lindo, dentro de todo, y humano. Ha vivido y ha hecho cosas que muchos de nosotros hemos hecho y hemos cometido errores, quizás”.

En cuanto a que Florinda no quería que se le tratara como la amante, Bárbara señaló: “La verdad, ni me acuerdo de lo que hicimos hace 1 año Necesito que salgan todos los capítulos y ver qué hice. No lo sé, pero definitivamente es un personaje defendido como lo hago con todos y como los quiero. Les pongo todo mi amor y corazón. ‘Margarita’ es una mujer muy fuerte y empoderada. Eso me encantó. Siento que cuando la hice me llevé a una mujer segura de sí misma, con poder, inteligencia, ímpetu”, concluyó.

Bárbara López en Chespirito / IG @barbara_lopez21

¿Quién es Bárba López protagonista de ‘Los hilos del pasado’, remake de la telenovela ‘El privilegio de amar’?

Debutó en 2015 en la telenovela Amor de barrio.

Le siguieron otros melodramas, como Un camino hacia el destino, Vino el amor y Papá a toda madre.

y Adquirió una gran popularidad en 2018 cuando participó en la telenovela Amar a muerte , donde interpretó a una lesbiana, junto a Macarena Achaga. Tal fue el éxito de la pareja que fue apodada “Juliantina”.

, donde interpretó a una lesbiana, junto a Macarena Achaga. Tal fue el éxito de la pareja que fue apodada “Juliantina”. En cine, en 2021 estelarizó la película El mesero , al lado de Vadhir Derbez.

, al lado de Vadhir Derbez. Ha participado en series como Desenfrenadas, El juego de las llaves, Señorita 89e Isla brava.

