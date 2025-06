¿Adela Noriega cobra regalías por sus telenovelas? Esto se sabe tras rumor sobre su muerte

El pasado 12 de junio, se reportó la supuesta muerte de Adela Noriega, actriz famosa por participar en grandes producciones como ‘María Isabel’, ‘Quinceañera’ y ‘Fuego en la sangre’, entre otras, a los 55 años.

Según lo circulado en redes sociales, la celebridad habría fallecido tras perder la batalla contra el cáncer. El rumor solo se fortaleció después de que una supuesta página de Facebook de Pepillo Origel compartiera una foto de la famosa junto a un mensaje de “descanse en paz”.

Esto fue desmentido por el propio periodista, quien indicó que esa página es falsa. Debido a esto, los internautas reportaron dicho perfil y actualmente está dado de baja.

Pese a que el informe sobre la muerte de Noriega resultó ser solo un falso rumor, despertó muchas dudas entre sus más fervientes fans, incluyendo qué ha sido de ella desde su retiro de la pantalla y si aún cobra regalías por las retransmisiones de sus telenovelas.

¿Adela Noriega sigue cobrando regalías por las retransmisiones de sus telenovelas?

Durante un reciente encuentro con la prensa, José Elías, quien trabajó con Adela Noriega en diversos proyectos y que es el presidente directivo de la Asociación nacional de Intérpretes de México (ANDI), dijo no saber nada sobre la supuesta muerte de su colega. No obstante, deseó que la información fuera falsa.

“Yo espero que no, no estaba enterado. Si sucedió o no, no lo sé. Espero que no, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y todo eso y no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo”, expresó.

Sobre si Noriega sigue cobrando regalías por la retransmisión de sus telenovelas, dijo desconocer esta información, pues, si bien la ANDI tiene la responsabilidad de pagarle a los actores, no se comunican personalmente con estos para gestionar los cobros. No obstante, dejó ver que la propia actriz podría presentarse personalmente para obtener lo que le corresponde.

José Elías “No lo sé, yo puedo llegar y dar una carta notarial de ‘te autorizo que cobres tú las regalías. Si ella lo pide (el dinero). Tú como socio tienes que, es parte de tu obligación, el estarte al tanto. Nosotros sí avisamos por medio de la página las novelas que se pagaron, pero no a cada socio”

Cabe destacar que, hace algunas semanas, terminó de retransmitirse ‘Amor real’, telenovela de Carla Estrada que fue protagonizada por la propia Adela Noriega y Fernando Colunga, por lo que le corresponde un porcentaje del pago que obtuvo en su momento.

¿Dónde está actualmente Adela Noriega?

Tras desmentirse la noticia sobre la muerte de Adela Noriega, la periodista Martha Figueroa reportó que la actriz de 55 años vive en Miami y trabaja como agente inmobiliario. También dejó ver que estaba muy bien de salud.

“Lo último que se sabe es que vivía en Miami. No está desfigurada, ni está horrorosa, ni avejentada como han dicho en algunos medios. Adela está perfecta, digo, no está como cuando tenía veinte años, pero sí es una mujer guapa de 55 años”, manifestó.

Y agregó: “Adela está vivita y coleando, y es alguien que nunca sale a desmentir nada. Nunca dice ‘no es cierto’. Como nunca sale y desmiente, mucha gente se queda con la pinta. Univision no ha confirmado nada. Son los (videos) de inteligencia artificial”

Hasta el momento, se desconoce las razones por las que Adela se retiró de las telenovelas. Su última aparición en pantalla fue en ‘Fuego en la sangre’, melodrama del 2008 que protagonizo junto a grandes estrellas como Eduardo Yañéz, Jorge Salinas y René Casados.

¿Quién es Adela Noriega?

Adela Noriega es una actriz mexicana que nació el 24 de octubre de 1969. Su debut en la televisión fue en 1985, cuando se unió al elenco de ‘Cachún, Cachún, ra, ra’. Tras participar en diversos proyectos, tuvo la oportunidad de protagonizar la miniserie de ‘Yessenia’, en 1987.

En ese mismo año, también esteralizó la telenovela ‘Quinceañera’, en la que trabajó con Thalía y Ernesto Laguardia. A partir de allí, apareció en varios melodramas como:

Amor real

Dulce desafío

María Isabel

Guadalupe

El manantial

Fuego en la sangre

Sus padres fallecieron cuando era muy joven y tiene dos hermanos. Aunque se desconoce si tiene pareja, en su momento, comenzó a surgir el rumor de que era la madre del cantante Peso Pluma. No obstante, eso nunca se ha confirmado.

