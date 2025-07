Nacho Casano también fue víctima de ‘Lady racista’: “Tenía miedo de que le fuera a hacer algo por celos”

El 5 de julio de 2025, la actriz y modelo Ximena ‘N’, a quien se nombró en redes como ‘Lady racista’, se volvió tendencia luego de insultar a un policía de tránsito de la CDMX, que intentó colocarle la ‘araña’ en su coche por no pagar el parquímetro. Ahora, una persona cercana a ella reveló que le hizo lo mismo a Nacho Casano, quien fue su expareja en el pasado.

“Me siento avergonzada de haber sido amiga de ‘Lady racista’. Perdón, quise decir Ximena ‘N’. Es problemática. Incluso le hizo lo mismo a una de sus exparejas. Bueno, no sé si llamarlo así. Digamos que tenían una relación abierta. Me refiero al actor Nacho Casano”, dijo.

“Ambos se conocieron hace muchos años en los unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. No les voy a negar que al inicio la química entre ellos era bonita. Se conocieron un tiempo y luego comenzaron una relación abierta. En los primeros días, todo era miel sobre hojuelas”, manifestó.

¿Cómo fue la relación entre la llamada ‘Lady racista’ y Nacho Casano?

“Hasta que empezó la tortura para Nacho (Casano). Ximena ‘N’ (ahora llamada en redes ‘Lady racista’) se obsesionó demasiado con él. No lo dejaba ni respirar. Comenzó a tener actitudes medio extrañas y reacciones que ya no eran agradables. Aparentemente es bipolar”, mencionó.

Fuente a TVNotas “Ximena ‘N’ no se mide. Cuando se enoja, saca el demonio que lleva dentro. Es impulsiva, agresiva, irrespetuosa y altanera. El mismo infierno que vivió Nacho”.

“Supuestamente ella lo trató mal. Le gritoneó y se portó muy grosera. Eran comportamientos que venían de la nada. De repente, le hablaba bonito y en instantes cambiaba y era muy agresiva”, relató

“En varias ocasiones, Ximena ‘N’ se ponía celosa por cualquier cosa. Nacho no podía hablarle bonito a otra mujer, porque se volvía loca. Conocí a Nacho y me di cuenta de que él es así. Es caballeroso. No lo hace por estar de loco. Sin embargo, ella no lo entendió”, contó.

Fuente a TVNotas “Evidentemente, sus celos enfermizos asustaron a Nacho, al grado de ya no responderle el teléfono ni los mensajes. Ella le insistió varias veces y él prefirió dejarla en visto hasta que consiguió alejarse por completo de ella. Me enteré de que él tenía miedo de que le fuera hacer algo por celos”.

“Está claro que él no quería vivir una relación llena de toxicidad, por eso decidió ponerle fin. Ximena ‘N’ no supo controlarse y, por lo que veo, sigue sin poder hacerlo”, concluyó

¿Por qué Ximena ’N’ fue bautizada como ‘Lady racista’?

Ximena ‘N’, nombrada en redes como ‘Lady Racista se hizo viral al difundirse un video el pasado 5 de julio, donde se le ve atacar verbalmente a un policía en la Ciudad de México. Le lanzó insultos clasistas y racistas cuando intentaban ponerle la ‘araña’ por no pagar el parquímetro. Ella expresó: “No me estés insultando, pin... neg...”.

El policía solo contestó: “Hasta racista eres”, y ella siguió agrediéndolo: “Od... a los neg... como tú, los od... por nac...”.

El periodista Carlos Jiménez compartió un nuevo video donde la actriz, quien tras este incidente fue apodada en redes como ‘Lady racista’, atacó verbalmente a una trabajadora de seguridad privada, supuestamente por no abrir la puerta al que parece ser el edificio donde ella vive:

“Ábreme la puerta. Es tu trabajo... No te voy a dar nada. Esta es mi pu... puerta, pen... Yo tengo un departamento aquí. No te voy a dar nada, imb... Maldita huev... de mie... Sentados ahí con los pu... audífonos. Su trabajo es estar abriendo la puerta, imb... Me la abres y te lo doy”, se escucha decir.

El policía de tránsito agredido por quien ha sido llamada en redes como ‘Lady racista’ presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también ante el Consejo para prevenir y erradicar la discriminación (Copred). La presidenta de México lo calificó como un caso de ‘racismo aberrante’. Ahora Ximena ‘N’ puede enfrentar multas, trabajo comunitario o hasta una pena de 1 a 3 años de prisión.

Ximena ’N’, conocida en redes como ‘Lady racista’ ofreció disculpas públicamente

“Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad”, indicó Ximena ‘N’, llamada ‘Lady racista’, en un comunicado.

Y agregó: “Quiero ofrecer una disculpa pública sincera y sin reservas. Mis palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que, cada día, enfrentan la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón”.

¿Qué dijo el actor Aarón Beas, expareja de Ximena ’N’, ahora conocida como ‘Lady racista’?

“Soy expareja de Ximena ‘N’, ahora más conocida como ‘Lady racista’, desgraciadamente. Quiero pedir una disculpa pública en nombre de mi hijo... Así como lo ven de grandote, finalmente es un niño, un adolescente de 16 años”, expresó en un video.

El actor dijo que su hijo también tuvo una mala actitud con el policía, y aunque entiende que de alguna forma lo hacía por defender a su mamá, no hay nada que justifique sus actos: “Su actitud fue bastante reprobable”, puntualizó.

¿Nacho Casano tuvo una relación con Ximena ‘N’, conocida en redes como ‘Lady racista’?

Luego del escándalo viral protagonizado por Ximena ‘N’, el actor Nacho Casano (45 años) contó a TVNotas que salió con ella en 2019: “Nos frecuentábamos, por así decirlo. Salimos, para ver qué pasaba en ese momento. Así definiría mi relación o encuentros con ella”.

Nacho Casano “Lo que sí hay que repudiar es lo que pasó. Para mí no importa dónde naciste, el color de tu piel o tu situación religiosa. Repudio totalmente un comentario de odio de cualquier ser humano a otro. Discutir lo podemos hacer todos, pero golpear, insultar con comentarios racistas, homofóbicos, clasistas, cobardes y mentirosos es reprobable”.

“Tengo 20 años en México. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fue en prepandemia, como por 2019. Platicamos varias veces en distintas ocasiones. Fue un lapso determinado, como 6 meses”, reiteró Nacho Casano.

“A ese nivel, como yo vi en las redes, no había visto algo de esa naturaleza. Vi a una persona con una impotencia, una frustración que no sé qué pasó antes de esos videos. El odio que se ve es repudiable”, agregó el actor.

Sobre cómo era Ximena ‘N’ en ese entonces, respondió: “Tiene una parte muy tranquila, adorable, pero de repente tiene unas cositas que hacen que se prendan unas lucecitas y dices: ‘¡Mmm!’. A ese nivel, ya no son unas lucecitas, sino un faro. No soy un profesional de la salud certificado para emitir un juicio, pero, en mi opinión, no vi a una persona equilibrada. Eso ya implica otras cosas de fondo, que tendrán que ver las autoridades pertinentes para hacer una evaluación, que me parece que lo amerita”.

“La vi enajenada. Me han pasado situaciones que te dejan en shock y el rostro se transforma, pero la verdad no sé qué pasó. Lo que vi me parece alarmante”, relató Casano.

Nos comentó por qué no se dio su relación: “Hubo cositas en que no terminamos de congeniar, pero ante las cámaras puedes mostrar una versión linda y después enseñar tu verdadera naturaleza clasista, homofóbica o de cobardía”, contó Nacho.

Sobre si sintió pena ajena por ella, señaló: “Nos debe dar un poquito de vergüenza ver que salimos así. No eres culpable de tener una enfermedad o problema, pero sí responsable de no tratarte”, concluyó el actor Nacho Casano.

