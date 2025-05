Maripily Rivera recibiría fuerte sanción por su pelea con Nacho Casano y Aleska Génesis

Luego de que Aleska Génesis lanzara un comunicado este viernes advirtiendo que pedirá “la intervención de las autoridades judiciales” por el ataque que recibió por parte de Maripily Rivera en una de las galas de ‘La casa de los famosos All-stars’, en TVNotas nos enteramos de que la boricua podría recibir una fuerte sanción por su comportamiento.

Y es que el llamado ‘Huracán boricua’ no tendría nada contenta a la producción, ya que, además de su conflicto con la venezolana, también protagonizó una fuerte discusión con Nacho Casano, a quien hasta tachó de ser un “muerto de hambre”.

¿Por qué Aleska Génesis y Maripily Rivera se pelearon en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Una persona allegada a la producción de ‘La casa de los famosos All-stars’ contó para TVNotas que Maripily Rivera se puso muy agresiva durante el corte comercial de una de las galas y estuvo a punto de golpear a Aleska Génesis.

“Todos se dieron cuenta de los tremendos gritos que pegaba la señora Maripily sin importar dónde estaba. Además, no dejaba de atacar a Aleska, quien solo decía que estaba tranquila y no había hecho nada. Maripily estaba vuelta como una fiera, gritando por todos lados. Incluso, si no interviene la producción a calmar los ánimos, Maripily estuvo a punto de irse a los golpes contra Aleska” Fuente a TVNotas

Posteriormente, la propia Aleska confirmó lo sucedido y aseguró que la boricua la insultó llamándola “ratera” y sugiriendo que subsiste de los hombres.

“Ella me insulta, me agrede, dijo que me parecía a Michael Jackson, de que me he hecho operaciones. Ella también se ha hecho cirugías. Dijo que me había acostado con todos los hombres en una producción con 30 personas”, indicó.

A raíz de esta situación, la famosa lanzó un comunicado revelando que tomará acciones legales y solicitando las grabaciones del día del conflicto para poder respaldar su denuncia ante las autoridades.

¿Por qué Maripily Rivera y Nacho Casano se pelearon?

Por otra parte, Nacho Casano también habló públicamente de su pelea con Maripily Rivera. De acuerdo con el argentino, la modelo se molestó con él por decir que Paty Navidad no había hecho una buena estrategia.

Si bien discutieron el tema durante una gala, en el corte comercial, Rivera insistió con el asunto y hasta lo amenazó diciéndole que “no sabía con quién se metía”.

“Solo di mi argumento en gala con respecto a una estrategia de Paty Navidad y punto. A Maripily no le pareció mi comentario. Algo muy normal, porque para eso estamos ahí. Me dijo ‘muerto de hambre’ y que me fuera a escribir mis libritos de tres pesos. Y que por eso estaba aquí afuera. Además, me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”, declaró en entrevista exclusiva para TVNotas.

¿Qué castigo recibiría Maripily Rivera por sus conflictos con Nacho Casano y Aleska Génesis?

Hace unas horas, a TVNotas llegó la información de que Nacho Casano está dispuesto a regresar a las galas. Como parte de sus condiciones para volver, habría pedido a Endemol que revisaran las grabaciones del día de su conflicto con Maripily Rivera.

La producción pudo comprobar que la boricua sí ofendió a su compañero, algo que no están dispuestos a tolerar, por lo que contemplan sancionarla.

Si bien no se sabe qué clase de castigo tendrá, se intuye que podrían prohibirle participar en las galas o, peor aún, vetarla definitivamente de cualquier proyecto futuro en Telemundo.

¿Qué ha dicho Maripily Rivera sobre su posible castigo?

Hasta el momento, Maripily Rivera no se ha pronunciado ante la posibilidad de ser castigada por la producción de ‘LCDLF All-stars’, así como tampoco ha dicho nada sobre su pelea con Nacho Casano.

Sin embargo, sí lanzó un comunicado en respuesta al mensaje de Aleska. En su texto, la boricua asegura que la venezolana miente y deja claro que no tiene miedo de las acciones que tome.

