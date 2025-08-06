Luca Onestini engañó a Aleska con dos mujeres y ella en vivo lo llama basura

La ruptura entre Luca Onestini y Aleska Génesis, quienes se conocieron en “La casa de los famosos All‑stars”, ha derivado en una intensa batalla de declaraciones públicas. Lo que empezó como un romance televisado terminó convertido en un cruce de acusaciones que ha encendido las redes sociales. Una fuente cercana a ellos nos soltó detalles durísimos de su ruptura que incluye infidelidades. ¡Ahora Aleska llama basura a Onestini en programa en vivo!

¿Qué dijo Aleska sobre Luca Onestini en su live?

Aleska hizo un directo en el que despotricó contra su expareja, incluyendo expresiones como “poco hombre” y “basura”. Incluso se dirigió a Cristina Porta, ex de Luca, para decirle que tenía razón.

“A parte de colgarse de las mujeres en los realities, porque eso es lo que hace. Cristina, no era como tú decías, ¡era peor! Una mujer como yo, de mundo, que ha vivido tanto, que ha estudiado dos carreras universitarias, modelo, empresaria, ¿cómo caí con esa basura? No entiendo cómo caí con esa basura. Al final Cristina tenía razón y no le hice caso”. Aleska Génesis

La venezolana también aseguró que ella no utilizó a Onestini como él sugirió: “Cuando fuimos a Cancún no pagaste ni el hotel ni las comidas, todo fue por mi cuenta… Ni un caramelo de chocolate… Ni una rosa”.

Aleska estalla contra Luca Onestini y lo llama “basura” / Redes sociales

Aleska cerró con duras palabras sobre su expareja: “Ya que se burla de mi marca… ¿Él de qué vive, qué marca tiene, qué profesión tiene? Porque el título de odontólogo es más falso que el collar de diamantes que tiene… Psicópata compulsivo, esa es la típica conducta de un psicópata narcisista”.

La tensión entre ambos continúa creciendo, con declaraciones cada vez más directas y personales que mantienen a sus seguidores pendientes de cada nuevo capítulo de esta mediática separación.

¿Qué dijo Luca Onestini que provocó el enojo de Aleska?

Recordemos que previamente en un live, Aleska reveló que la frase que marcó un antes y un después en su relación fue un comentario de Luca que la hirió profundamente: “Por lo menos yo tengo un historial limpio y nunca he ido a la cárcel”.

Según la modelo venezolana, esa afirmación fue la razón que la llevó a dejar Italia y regresar a Miami.

Tras la revelación, Luca respondió con un directo de más de dos horas, donde aseguró que Aleska tergiversó y mintió sobre su relación.“Para generar hate, atraer atención y vender productos”.

El italiano aseguró que Aleska Génesis “lo usó” pues, incluso, la venezolana quería que él pagara la fiesta de su padre y le dio la razón a Alfredo Adame. “Ahora qué tendría qué decirle a Adame. Tengo que darle la razón a Alfredo Adame, siempre quiere meter en medio a otras personas”

También negó rotundamente que el motivo de su partida estuviera relacionado con el comentario sobre la cárcel: “Esa es otra manera de tergiversar lo que estaba diciendo… no era absolutamente lo que pasó”.

¿Por qué Aleska Génesis y Luca Onestini terminaron su relación?

Aleska Génesis y Luca Onestini se conocieron en “La casa de los famosos All-stars”. Recordemos que el modelo se le declaró a la venezolana en una fiesta del reality el 31 de mayo. Sin embargo, el amor fugaz llegó a su fin en julio pasado. Una fuente cercana a la expareja nos confesó que el italiano la engañó con dos mujeres. ¡Exclusiva TVNotas!

“No sé por dónde comenzar. No porque sea difícil contarles lo que está pasando, sino por el hecho de que en la relación no hubo reciprocidad. Estoy hablando de Aleska (Génesis) y Luca (Onestini). Como bien saben, ambos se conocieron en “La casa de los famosos All-stars” donde supuestamente el amor los atrapó. Digo ‘supuestamente’ porque él no fue sincero del todo”.

“Para serles muy honesto, nunca le creí. Es un chavo que no he logrado leer al cien por ciento. Soy amigo de los dos, pero él siempre ha sido un hombre que dice sentir algo y demuestra lo contrario. No ha sentado cabeza. Simplemente la cagó”.

¿Con quién engañó Luca Onestini a Aleska?

“La realidad es que Luca le fue infiel a Aleska. Ella le encontró mensajes subidos de tono con una de las finalistas de ‘La casa’. Hablo de Rosa (Caiafa), la chica que según decía ser amiga de los dos. Como era de esperarse, a él le dio por andar de coqueto y lo cacharon. Aunque eso no fue todo”.

“¿Recuerdan que Luca y Aleska viajaron a Italia? Bueno, pues ahí también hizo de las suyas. Tuvo un desliz con su exnovia, Sofía Monti. Y seguramente se preguntarán: ¿cómo le hizo para verla? ¡Muy fácil! Le dijo a Aleska que tenía que ausentarse por trabajo, pero muy amable la dejó en su departamento para que estuviera cómoda (ríe)”.

Nuestro contacto dijo que Onestini dejó a Génesis en su departamento para pasearse con la exnovia.

“La dejó sola dos días. Y eso no fue lo peor: el joven decidió dejar de contestarle las llamadas y los mensajes con el argumento de que tenía demasiado trabajo, lo cual era mentira”.

“Se escapó dos días con su exnovia y se fueron a pasear ahí mismo en Italia. ¡Qué descaro! Eso me molestó muchísimo. No puedo creer que el sinvergüenza tuviera a la oficial en casa mientras se comía a la exnovia. Lo que él sentía era un falso amor. Solo jugó con los sentimientos y con el foco mediático que ha tenido Aleska”.

“No solo lo digo yo. También han salido portales de internet y redes sociales en los que mencionan que Luca y Sofía fueron vistos juntos ‘reencontrando su amor’. Y aunque él lo niegue, todo cuadra a la perfección. No es normal que existan varias personas que digan lo mismo”.

¿Cuánto duró la relación de Aleska y Luca?

La relación entre Aleska Génesis y Luca Onestini duró alrededor de dos meses. Se conocieron y comenzaron su romance en “La casa de los famosos All‑stars”, cuando él se le declaró el 31 de mayo, y terminaron en julio del mismo año.

La fuente narró que la modelo se entregó sin freno, sin saber que sería lastimada.

“Aleska hizo las cosas bien y se dejó enamorar. Jamás creyó que sería apuñalada por la espalda por el hombre que le bajó las estrellas. Sin duda ella está lastimada, pero es una mujer fuerte. Aunque no se atreva a hablar de lo ocurrido, yo sí lo haré. Por eso estoy aquí para decirles la verdad. Luca eligió irse por el camino fácil y le cobró una factura muy cara”, concluyó.

