Aleska vuelve a ‘La casa de los famosos All-stars’ tras haber estado en la cárcel acusada de robo

Luego de su detención, la modelo Aleska tuvo que poner freno a su carrera y hace apenas unos días, quedó libre de cargos tras obtener el perdón por el delito que se le acusaba de presunto robo de relojes de alta gama.

Todo parece indicar que la famosa está más que lista para retomar su vida laboral, luego de haber sido detenida el 10 de marzo de este año, tras abandonar el reality en el que participaba.

La modelo fue detenida el 10 de marzo de este año. / Instagram.

¿Qué dijo Aleska al quedar libre luego de ser acusada de robo?

Aleska quedó libre y retomó el uso de sus redes sociales para compartir un mensaje. Aclara que quedó completamente libre de cargos de las acusaciones de robo y detalló un poco de su experiencia en el último mes.

“Nunca cometí ningún delito aquí en México, incluso se me acusaba de un robo que ocurrió un día que yo nunca estuve dentro del país, y siempre tuve las evidencias y todas las pruebas a mi favor para demostrar mi inocencia. Yo estaba dispuesta a cumplir con la ley y dar la cara y demostrarlo todo, pero, bueno, gracias a Dios que todo se solucionó. Se otorgó ese perdón, así que todo se retiró”, compartió.

“Después de la tormenta, llega la libertad. Estuve en silencio, pero no en soledad. Dios, mi familia, mis abogados y ustedes (todos los que nunca dejaron de creer en mí, los que me mandaban un mensaje, una oración o simplemente pensaban en mi) fueron mi fuerza. No fue fácil, pero hoy cierro este ciclo con el corazón más fuerte que nunca”, compartió en otra imagen en la que se puede ver que recuperó su pasaporte.

La modelo venezolana compartió feliz que recuperó su pasaporte. / Instagram

¿Aleska volverá a ‘La casa de los famosos All-stars’ tras quedar libre de cargos de robo?

La gala de este martes de ‘La casa de los famosos All-stars’, donde protagonizó fuertes polémicas, será especial, pues una de las expulsadas estará presente en el foro, según reveló el conductor Javier Poza.

“En este foro tendremos a Aleska y le preguntaremos absolutamente de todo”, dio a conocer el presentador y locutor.

La modelo estará presente en el reality, según detallaron los promocionales. / Instagram.

¿Aleska fue detenida al llegar al aeropuerto de Miami?

Hace unos días, el periodista Javier Ceriani compartió que la modelo de origen venezolano habría sido detenida en su ingreso al aeropuerto de Miami. Sin embargo, Aleska no aclaró esta supuesta detención.

“Podría ser por problemas migratorios. Se puso la cosa fea. Por todo récord criminal, delictivo, de arrestos y demandas te pueden detener en Estados Unidos. Está en la oficina de inmigración en el aeropuerto de Miami”, aseguró Ceriani el día que viajó Aleska de regreso de México a esa ciudad de Florida.

