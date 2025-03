Manelyk aclaró su posicionamiento contra Aleska N y recordó cuando la detuvieron antes de entrar a LCDLF

El caso de Aleska N ha captado la atención del Internet, desmenuzando cada paso que dio antes, durante y después de su eliminación del reality show La casa de los famosos All stars y su inmediata detención al salir del programa.

Actualmente, Aleska ha sido vinculada a proceso, pero puede llevar su caso en libertad con la condición de entregar su pasaporte y presentarse periódicamente a firmar para comprobar que no ha salido del país.

La noticia fue compartida con el resto de los participantes del reality, lo que llevó a Manelyk a aclarar con sus compañeros el acalorado enfrentamiento que tuvo con Aleska el domingo. Manelyk explicó que, al menos en México, el caso de Aleska no era desconocido, ya que había sido replicado en medios de comunicación, e incluso recordó el momento de su detención antes de entrar al reality.

Aleska es vinculada proceso / X

¿Qué le dijo Manelyk a Aleska N en el posicionamiento del 9 de marzo?

En la gala del pasado 9 de marzo, Manelyk no se contuvo y aprovechó su turno para enfrentar a Aleska N con fuertes declaraciones. La influencer la calificó de “falsa” y “patética”, asegurando que solo puede mostrar su personalidad rodeándose de hombres.

“Tienes que estar en medio de dos hombres para sacar un poquito de personalidad. Eres mustia, patética, falsa y mira que no terminaría de decir todo lo que eres en esta gala. Deberías decirle a tus fans que te saquen”, disparó Manelyk ante la mirada atónita de los participantes.

Aleska no se quedó callada y respondió con una comparación: “Perro que ladra no muerde”, llamándola “un chihuahua” que solo busca llamar la atención. Pero la ex Acapulco Shore no dudó en devolver el golpe con una acusación que dejó a todos boquiabiertos.

En su afán por defenderse, Manelyk aseguró que Aleska se dio a conocer por ser “bruja, ratera y prepago” lo que desató la furia de Aleska y en el intento de callarla le dijo: "¿Y tú por qué? Por estar con un narco, por estar de reality en reality. El burro hablando de orejas”, replicó Aleska, desatando una ola de especulaciones sobre el pasado de Manelyk.

Manelyk habló de la primera detención que vivió Aleska Génesis

Fue junto a sus compañeros de reality que la exacashore quiso dar el contexto de porque le respondió así a Aleska y con ellos recordó que la modelo y ex de Niky Jam ya había sido detenida.

“A ella, antes de que viniera para acá, la detuvieron en el aeropuerto porque le robó unos relojes a un güey. Eso lo dijeron en todas las noticias. Yo no estoy diciendo algo que no esté en las redes”, afirmó contundente.

Niurka la secundó asegurando que no estaba diciendo nada nuevo pues todo el caso fue mediático. Fue aquí donde Mane aseguró que el hombre que mencionaba había sido su ex y que incluso ¡se iban a casar!

“Era mi güey, y me iba a casar con él. No nada más me vino a co*** un día y al otro se fue con la hermana. Son muy diferente, muy diferente”. Manelyk González

Las declaraciones de Mane solo sembraron dudas entre sus fans, especialmente sobre el exnovio del que hablan. Cabe destacar que recientemente TVNotas tuvo una entrevista exclusiva con el abogado de Aleska y sus hermanas, el licenciado Enrique Selvas, quien dio detalles sobre la detención de Aleska. En el caso no solo está involucrado el exnovio de su hermana, Francisco Javier Rodríguez Borgio, mejor conocido como “el Zar de los casinos”, sino también un exnovio de Aleska. ¿Será el mismo que menciona Mane? Y es que al cuestionarle si el exnovio se trataba de Clovis Nienow, nos dijo que no. Sin embargo, no reveló la identidad del sujeto.

"Él ya sabiendo que la joyería había negado, se niega a señalar el nombre del que se supone que le llamo y le dijo: ‘Estas te robaron los relojes’. Dijo que no podía dar la información por la secrecía que tenía que guardar la carpeta en Estados Unidos. Posterior a esto, el juez mediante un apercibimiento informa al abogado del señor Borgio en Estados Unidos que tiene 24 horas para decir quién fue la persona que le dio la noticia con pena de la sanción del perjurio, que allá no es broma. Entonces el abogado ya contesta: ‘Pues la verdad quien le dijo a Borgio esta noticia es el novio de Aleska... Entonces, se unieron dos ardidos”, dijo el abogado de Aleska a TVNotas.