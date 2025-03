Aleska ya sabía que sería detenida tras salir de ‘La casa de los famosos All-stars’, según Javier Ceriani

El pasado lunes 10 de marzo, Aleska fue la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos All-stars’, pero su salida del reality de Telemundo se vio envuelta en el escándalo por su inmediata detención por parte de las autoridades.

Javier Ceriani, reconocido periodista de espectáculos, reveló información clave sobre la captura de la modelo venezolana. De acuerdo con su testimonio, Aleska estaba consciente de la situación legal que enfrentaba y había manifestado su temor ante un posible arresto.

Los agentes le leyeron sus derechos y se la llevaron / Instagram

La casa de los famosos All-stars: Javier Ceriani revela la preocupación de Aleska antes de su detención

Ceriani detalló que tuvo una conversación con Aleska en la que ella le confesó su preocupación ante la posibilidad de ser arrestada: “Me encontré con Aleska en el hotel Wing de Las Vegas y tuvimos una charla. Primero, nos reconciliamos porque yo había revelado varios escándalos sobre ella. Me la presentaron Vicente Fernández Jr. y Mariana González cuando llegué al hotel. En esa conversación, Aleska me dijo: ‘Javier, voy a ir presa porque tengo una orden de aprehensión. Interpol me está buscando y si piso México, seré arrestada automáticamente’”, declaró el periodista.

Según Ceriani, Aleska habría contado con la ayuda del abogado Guillermo Pous, proporcionado por Vicente Fernández Jr., para intentar eliminar la orden de aprehensión en su contra.

“Tengo entendido que Vicente Fernández Jr. le prestó a Guillermo Pous para que la ayudara con su situación legal. También supe que había un amparo, aunque no puedo confirmarlo. Ese amparo habría sido cancelado, lo que significa que, al viajar a México, quedaba expuesta a ser detenida”, añadió.

El periodista también cuestionó la decisión de trasladar a Aleska a México a pesar de que ella sabía sobre la orden en su contra.

“Me extrañó que Telemundo la llevara a México. Pensé que el problema legal ya estaba solucionado. Sin embargo, mientras estaba en un evento, un informante de Endemol me envió videos en los que se ve cómo la fiscalía llega antes de que Zerboni haga alguna declaración y se encuentra con Aleska. Qué casualidad que sale y se la entregan a la fiscalía. Ella no se resistió", explicó Ceriani.

El periodista Carlos Jiménez también informó sobre la detención de la modelo a través de su cuenta en X.

“Detenida otra vez Aleska. Agentes de la Fiscalía del Estado de México la capturaron cuando salía de ‘La Casa de los Famosos All-stars’. Tenían una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo, obtenida por la Fiscalía de la CDMX. La llevaron al médico legista en el Estado de México y de ahí a Santa Martha Acatitla”, detalló Jiménez.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con más detalles sobre la situación legal de Aleska, pero su traslado al penal de Santa Martha Acatitla confirma la gravedad del caso.

