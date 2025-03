Cristina Porta lanza duras críticas contra Aleska Génesis por su relación con Luca Onestini

La reconocida periodista española Cristina Porta no se guardó nada al referirse a Aleska Génesis, con quien compartió la cuarta temporada de La casa de los famosos.

Durante su participación en el programa Pica y se extiende de Telemundo, Porta cuestionó el supuesto romance entre la modelo y su exnovio, el italiano Luca Onestini. La comunicadora fue directa y aprovechó un segmento en el que pudo simular un posicionamiento, similar a los que se realizan dentro del reality show.

Cristina Porta no se guarda nada contra Aleska

Sin rodeos, Porta expresó su opinión sobre la relación entre Aleska y Onestini. En su discurso, reveló detalles sobre su última conversación con la modelo y no dudó en lanzar una fuerte indirecta:

La Casa de los Famosos All-Stars, se llama Clovis, por liberarse de ti”. Cristina Porta “En el último mensaje de texto me dices ‘te quiero’ y que me admiras mucho como mujer. Lo que yo no sabía es que eras mi fan y que te ibas a comer mis sobras, que por cierto te dije que estaban en mal estado. Tengo que comunicarte que aquí fuera ya tenemos un ganador de, se llama Clovis, por liberarse de ti”.

Sus palabras hicieron referencia a Clovis Nienow, expareja de Aleska y también exconcursante del reality show. La actitud de la periodista dejó claro que no está dispuesta a tolerar lo que considera una traición por parte de la modelo.

Cristina Porta responde sobre Luca Onestini

Durante la emisión, el conductor Carlos Adyan preguntó a Porta qué le diría a Onestini si lo tuviera en frente. Su respuesta fue igual de tajante: “Enhorabuena, has ganado el triple: no te quieren en Italia, no te quieren en España y ahora tampoco en EE.UU. Eres un narcisista, tu profesión es engañar a las mujeres, pero te ha llegado tu karma, se llama Aleska”.

Estas palabras reflejan el resentimiento de la periodista hacia su expareja y su molestia por la relación que mantiene con Aleska dentro del reality show. Uno de los puntos que también aclaró Cristina Porta en el programa fue que nunca consideró a Aleska como una amiga:

“(Aleska) no era mi amiga porque para mí, amiga es una palabra muy fuerte, pero yo me he pasado meses hablando con ella por teléfono porque yo iba a entrar a La Casa. Me hablaba mucho de Clovis, muy mal, la verdad. ¿Qué voy a esperar de ella si está hablando dentro de La Casa mal de un hombre que la ha querido, que la ha respetado, que se ha echado hate encima solo para amarla? Entonces es normal que hable mal de mí”. Cristina Porta

La periodista dejó en claro que la actitud de Aleska no le sorprende y que su opinión sobre la modelo es negativa debido a su comportamiento tanto dentro como fuera del reality.

Aleska Génesis y Luca Onestini: ¿romance en La casa de los famosos All-stars?

Aleska Génesis y Luca Onestini han generado especulaciones sobre un posible romance mientras compiten en La casa de los famosos All-stars. A pesar de estar en riesgo de eliminación esta semana, ambos han demostrado una notable conexión dentro del reality.

El pasado miércoles, Aleska logró cambiarse al cuarto Agua, sacando a Niurka del mismo. Con esto, aseguró una mayor cercanía con Lupillo Rivera y, por supuesto, con Luca. Durante la noche, Aleska y Onestini pasaron varias horas conversando, lo que no pasó desapercibido para los espectadores.

En un momento del programa, Aleska confesó a Luca que había estado llorando junto a Julia por la situación que enfrenta en la competencia. Onestini, mostrando una actitud cálida, la abrazó y ambos compartieron un momento juntos en la cama. Esta escena generó controversia y alimentó los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Las redes sociales se han encendido con comentarios sobre la relación entre Aleska y Luca. Mientras algunos seguidores del programa consideran que podría tratarse de una estrategia dentro del reality, otros creen que hay sentimientos genuinos entre ellos.