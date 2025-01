¿Clovis Nienow y Aleska Génesis rumbo a la reconciliación? El famoso manda mensaje a la venezolana

Durante la noche del pasado 20 de enero, Clovis Nienow y Aleska Génesis lanzaron un comunicado para anunciar el fin de su noviazgo. Si bien no especificaron los motivos, dejaron ver que todo se dio en buenos términos.

“Queremos compartir con ustedes que después de un tiempo juntos, se decidió tomar caminos distintos en nuestra relación de pareja. Ha sido una etapa hermosa, llena de aprendizajes, momentos inolvidables y mucho cariño, por lo que seguimos valorándonos y respetándonos profundamente”, escribieron a través de redes sociales.

Por supuesto, la noticia causó mucho revuelo en redes sociales. La gran mayoría de los internautas aseguraron que todo había sido “culpa de Aleska”. Incluso, algunos llegaron a decir que todo se trataba de un truco publicitario por su posible ingreso a ‘La casa de los famosos All-stars’.

Aleska Genesis y Clovis Nienow anuncian su ruptura / Instagram

Clovis Nienow defiende a Aleska Génesis de las críticas

En un video para Instagram, la estrella de realities reiteró que su ruptura con Aleska fue de “mutuo acuerdo” y le pidió al público que dejaran de atacar a su ex.

“Me he metido a leer comentarios, y no entiendo qué les pasa por la cabeza a esas personas que dicen que ella me utilizó o se aprovechó de mí. Si tuvieran la oportunidad de conocerla, saben que eso no es cierto. Ella me dio mucho amor y compañía. De corazón, les pido que no la ataquen, porque no se merece eso”, manifestó.

De acuerdo con Clovis, su romance con la modelo fue algo maravilloso que jamás olvidará: “Su familia es increíblemente amorosa y me abrió las puertas cuando llegué a Miami. Así es la vida: hay mucho amor y una amistad que siempre estará ahí. Siempre le desearé lo mejor”, resaltó.

¿Habrá reconciliación entre Clovis y Aleska?

En la más reciente transmisión de ‘Hoy día’, Clovis aprovechó un momento para reiterar el agradecimiento que tiene por el tiempo que vivió con Aleska y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

Clovis Nienow “No fue una decisión que se tomó al momento. Fue una decisión que se vino platicando desde hace días para lo mejor de los dos. Es una gran mujer, viví momentos inolvidables con ella. Yo no sé si, el día de mañana, nos reencontramos en la vida. Hoy solo pienso en el presente”.

Y añadió: “Lo único que le puedo decir es ‘Gracias por abrirme las puertas con su familia. Por, literalmente, darme una familia aquí en Miami. Pido empatía. Yo la quiero mucho y sé que ella me quiere mucho”.

¿Cómo fue la historia de amor entre Clovis Nienow y Aleska Génesis?

La historia de amor comenzó en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, emitida a inicios del 2024. Durante su estancia, tuvieron muchos momentos románticos. Una vez fuera del show, Clovis y Aleska iban rápido y él le propueso que fuera su novia bajo el mar.

Su romance se vio envuelto en críticas, pues muchos aseguraban que Aleska solo “usaba” a Clovis. No obstante, ellos defendieron su noviazgo y se mostraban felices en redes sociales.

No fue hasta el pasado fin de semana que hicieron pública su separación. Según Clovis, ambos siguen siendo buenos amigos y ha negado que esta situación solo sea una estrategia para promocionar su posible entrada a la nueva temporada del reality. Incluso, sostuvo que aún no sabe si él o su ex estarán allí.

