Clovis rompe el silencio tras ruptura con Aleska y revela el motivo de su separación

La modelo venezolana Aleska Genesis y el actor mexicano Clovis Nienow anunciaron su ruptura mediante un comunicado en sus redes sociales.

La pareja se conoció en la cuarta temporada de ' La casa de los famosos’, en la que inició una relación que había generado gran entusiasmo entre sus fans. Aunque al principio Aleska no se mostró tan interesada en Clovis, al salir del reality demostró que él se había ganado su corazón y la pareja se dio una oportunidad en el amor.

A tan solo unas semanas de comenzar la versión “All stars” del popular reality show de Telemundo, la pareja confirmó que tomaron la decisión de seguir caminos separados.

“Queremos compartir con ustedes que después de un tiempo juntos, se decidió tomar caminos distintos en nuestra relación de pareja. Ha sido una etapa hermosa llena de aprendizajes, momentos inolvidables y mucho cariño, por lo que seguimos valorándonos y respetándonos profundamente”, expresaron en su comunicado.

La pareja hizo público su romance en junio de 2024, cuando Clovis anunció en redes sociales que había oficializado su relación con Aleska. Sin embargo, a pesar de los planes y las metas que compartieron, como el sueño de comprometerse y formar una familia, la pareja decidió dar por concluida su relación de manera amistosa.

Clovis rompe el silencio tras ruptura con Aleska y explica por que terminó su relación / Instagram:@clovisnienow

Clovis aclara por qué terminó su relación con Aleska

Clovis rompió el silencio en un video de redes, tras anunciar su separación de Alexa, con quien mantuvo una relación sentimental que, según él, dejó momentos inolvidables.

“No ha sido fácil, no he salido a decir nada. Ayer, Aleska y yo publicamos un comunicado anunciando que tomaremos caminos distintos. Es así, pero puedo decirles que ella es una gran mujer, una gran persona. Viví momentos inolvidables con ella: viajes, risas... Me quedo con esas alegrías. Ahora, nuestras vidas están enfocadas en diferentes direcciones. Ella está dedicada a su trabajo, y yo al mío”

El conductor de ‘Hoy día’ dejó claro que su separación no se debe a una falta de cariño, sino a diferencias en sus trayectorias personales como que sus caminos no están alineados.

“Eso no quita que haya mucho amor y cariño. Hubo emociones muy bonitas, momentos que compartimos con ustedes. Lo único que puedo agregar es que ella es una gran mujer, un gran ser humano, con un corazón hermoso. Su familia es increíblemente amorosa y me abrió las puertas cuando llegué a Miami. Así es la vida: hay mucho amor y una amistad que siempre estará ahí. Siempre le desearé lo mejor”.

Clovis pide que no ataquen a Aleska en redes, tras separación

Clovis aprovechó la ocasión para defender a Alexa de los ataques y especulaciones que han circulado en redes sociales.

“Lo único que quiero pedirles a quienes me apoyan y me quieren es respeto, amor y empatía. Me he metido a leer comentarios, y no entiendo qué les pasa por la cabeza a esas personas que dicen que ella me utilizó o se aprovechó de mí. Si tuvieran la oportunidad de conocerla, saben que eso no es cierto. Ella me dio mucho amor y compañía. De corazón, les pido que no la ataquen, porque no se merece eso. Les pido respeto. No sean crueles con ella, porque no saben el daño que pueden causarle. Tengamos empatía y amor”. Clovis

Clovis desmiente que su ruptura sea por estrategia para ‘La casa de los famosos All-stars’

Aclaró que su ruptura no una estrategia para generar polémica ni mucho menos, recalcó que el motivo de su separación se dio porque sus caminos no coinciden, pero no descarta que en un futuro las cosas puedan cambiar.

“Esto no es una estrategia para ‘La casa de los famosos All-Stars’ que sabemos que pronto comenzará. No sabemos todavía si ella va a entrar, o si yo voy a entrar. Simplemente, nuestros

caminos no están alineados ahora. Sin embargo, tampoco puedo predecir el futuro. No sé qué pasará mañana. Ha sido difícil porque la amo y la quiero, pero a veces el amor es así: es libre.”

