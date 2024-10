Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se une a ‘Hoy día’ como conductor ¡La propia Jefa lo recibió!

Los últimos meses han sido de muchos cambios para ‘Hoy día’. A principios de agosto, Daniel Arenas confirmó su salida del programa y tan solo días después se le dio la bienvenida a Carlos Calderón.

Ahora, el matutino de Telemundo sorprendió a todos al revelar que un exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se une a sus filas.

Durante la emisión de este lunes 21 de octubre, Penélope Menchaca expresó su emoción por la llegada del nuevo presentador y reveló que el anuncio estaría a cargo de la propia Jefa del famoso reality show.

Facebook: Hoy día

Te podría interesar: Erik Rubín y Mónica Noguera ¿rumbo al altar? La conductora habría revelado la fecha de su boda

Así fue como la Jefa dio a conocer al nuevo conductor de ‘Hoy día’

Al tomar la palabra, la Jefa dio a conocer que Clovis Nienow, quien estuvo en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, ahora se integra a ‘Hoy día’.

“Tengo el gran placer de anunciarles al presentador que se une al matutino preferido de los latinos en Estados Unidos. Sin más preámbulos, recibamos con un gran aplauso al nuevo habitante de ‘Hoy día’: Clovis Nienow” La Jefa

Tras saludar a sus nuevos compañeros de trabajo, quienes lo recibieron con un caluroso abrazo, el actor de origen mexicano se dijo muy contento y agradecido por la oportunidad de formar parte del show, asegurando que tanto ‘LCDLF’ como Telemundo le cambiaron la vida.

Clovis Nienow en Hoy Día / Captura de pantalla

Clovis Nienow “Estoy súper contento, feliz, es un sueño hecho realidad, después de lo de La Casa de los Famosos ha cambiado mi vida para bien, estoy agradecido con Dios, con mi familia, con el público, con ustedes. Estoy agradecido por esta oportunidad, los admiro. Gracias por confiar en mí, les voy a aprender muchísimo”

Al borde de las lágrimas, el también modelo dijo que daría todo de sí para alegrar a la audiencia y aseguró que estar en el programa era “un sueño hecho realidad”.

“Tengo dos angelotes que desde el cielo que me están guiando ese camino. Me hubiera encantado que estuvieran aquí viendo, pero yo sé que desde arriba me están echando ánimos y agradezco a todos. Es un sueño hecho realidad”, indicó.

No te pierdas: Daniel Arenas estalla contra Christian Nodal por supuesta infidelidad con Ángela Aguilar

¿Quién es Clovis Nienow?

Clovis Nienow es un actor y modelo de origen mexicano que nació el 19 de junio de 1993. Actualmente, reside en Los Ángeles, California, y es principalmente conocido por su participación en diversos realities.

Algunos programas en los que ha estado son: ‘Jugando con fuego: Latino’, ‘Por amor o por dinero’ y ‘Resistiré’. Tiene un gran interés por los deportes, ya que le encanta practicar buceo, natación y hacer viajes, los cuales comparte a través de sus redes sociales.

Hace algunos meses, estuvo en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, siendo el décimo tercer eliminado del show. Durante su estancia, se volvió muy cercano a Aleska Génesis, con quien inició una relación amorosa tras salir del concurso.

Si bien muchos internautas, incluidos algunos exhabitantes, criticaron este romance, Clovis y Aleska han dejado en claro que, hasta el momento, su noviazgo va viento en popa. Incluso, señaló que ella siempre lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos y hasta lo felicitó por su reciente ingreso a ‘Hoy día’, a pesar de que trabajará con muchas mujeres.

“Es una mujer segura de sí misma. Me apoya, yo la apoyo. Hay que ser leal. Está contenta (por mi ingreso a ‘Hoy día’)”, contó.

Recuerda que Clovis Nienow fue el invitado de honor en ‘El Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, donde reveló sus más grandes secretos. Checa todo lo que dijo dando clic aquí.

Puedes también escuchar la versión de pódcast acá.

Mira: Karime Pindter revela que se cayó de un tercer piso durante una fiesta: “Dios es muy grande”