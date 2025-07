‘Quico’ y ‘la Chilindrina’ se reencontraron ¡Arremetieron contra Doña Florinda! Así fue el momento, VIDEO

María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán vivieron un momento entrañable, tras varios años de ausencia de la pantalla juntos. ¡Se reencontraron con sus personajes del programa ‘El chavo del 8’!

María Antonieta de las Nieves como ‘Chilindrina’ y Carlos Villagrán como ‘Quico’ deleitaron a todos sus files seguidores con el reencuentro que protagonizaron frente a las cámaras de ‘Hoy día’.

No obstante, lo que llamó totalmente la atención fueron las contundentes indirectas que le enviaron a Florinda Meza, bajo el nombre de su personaje ‘Doña Florinda’. ¡Arremetieron en su contra!

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, Carlos Villagrán, ‘Kiko’, se reencuentran en Hoy día / IG: @chespirito_rgb / YT: Hoy día

¿Qué dijeron Carlos Villagrán, ‘Quico’, y María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, de ‘Doña Florinda’, Florinda Meza?

El reencuentro entre Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves con sus entrañables personales ‘Quico’ y ‘la Chilindrina’ se llevó a cabo en los foros del matutino ‘Hoy día’.

Ambos se mostraron más que sorprendidos y contentos por compartir foro nuevamente. Sin embargo, protagonizaron un controversial momento. ¡Se lanzaron en contra de ‘Doña Florinda’!

En el programa en vivo hicieron una réplica de la vecindad, ‘Quico’ quedó inmóvil al reencontrarse con su amiga y vecina, ‘la Chilindrina’. Fue evidente la emoción entre los actores, aunque rápidamente retomaron el tono humorístico e incluso hicieron bromas en las que habría arremetido en contra de la mamá del personaje de Carlos, ‘Doña Florinda’, interpretado por Florinda Meza.

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, Carlos Villagrán, ‘Kiko’, se reencuentran en Hoy día / IG: @chespirito_rgb / YT: Hoy día

En pleno llanto, Quico dijo: “Le voy a decir a mi ma (Doña Florinda)… No, mejor a esa vieja ya no... Ya no, está cuidando al otro que no sé, ya…pero bueno”.

‘La Chilindrina’ contuvo la risa y dijo: “Ya no nos juntamos con ella (Doña Florinda)… (Está cuidando) Al perrito ese que se llama ‘Peluchin’”.

¿Por qué no se llevan María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán con Florinda Meza?

El conflicto entre María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán y Florinda Meza fue parte del complejo y dividido ambiente que se generó entre los actores del programa ‘El chavo del 8', especialmente después de que terminó el programa y comenzaron las disputas por los derechos de los personajes y las tensiones personales.

María Antonieta ha dejado ver que Florinda Meza tenía privilegios especiales por ser la pareja de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, lo que habría generado tensiones en el elenco.

El Chavo del 8 / Redes sociales

Además, Carlos Villagrán reveló que tuvo un romance con Florinda Meza antes de que ella iniciara su relación con Chespirito. Ese triángulo amoroso generó un gran conflicto. No obstante, la actriz no ha querido admitir que salió brevemente con el intérprete de ‘Quico’.

Luego de su salida del programa, Villagrán y Florinda prácticamente cortaron toda relación profesional y personal.

Aunque María Antonieta y Carlos Villagrán han tenido acercamientos públicos en eventos nostálgicos, ninguno de los dos ha tenido una reconciliación real con Florinda Meza.