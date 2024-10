Erik Rubín y Mónica Noguera ¿rumbo al altar? La conductora habría revelado la fecha de su boda

Erik Rubín y Mónica Noguera desataron rumores de sostener un romance luego de que el cantante confirmó su separación definitiva de su ex. Incluso, se dijo que la presentadora de Imagen TV había sido la tercera en discordia en este matrimonio.

Sin embargo, ambos negaron estas especulaciones. Aunque el exintegrante dejó abierta una posibilidad de una posible relación sentimental con Mónica. Erik dijo a la prensa que “no tendría nada de malo que se volviera a enamorar” después de su divorcio.

Mónica Noguera niega romance con Erik Rubín

Por su parte, Mónica aseguró a TVNotas en enero pasado que ella estaba en una relación amorosa con el francés Julien Betrand, con quien llevaba nueve años juntos. Le preguntamos sobre las especulaciones de que fue la tercera en discordia en el matrimonio de Erik y ella dijo:

“Mi novio y yo no parábamos de reír. Las malas intenciones no destruyeron mi relación y a mí eso no me movió. Traté de no leer comentarios para que no me afectaran. Hemos llegado a salir todos juntos. Después de una tormenta llega la verdad y la calma”. Mónica Noguera

En dicho momento, Noguera también puntualizó que estaba muy contenta con su relación actual de pareja. No obstante, no habían dado el paso de vivir juntos. Él trabaja en el extranjero y ella estaba muy contenta con su trabajo como conductora del noticiero con Paco Zea.

“Mi novio trabaja entre Francia y Austria. Le gusta mucho lo que hace, por lo que sería complicado dejar su trabajo. Igual para mí que no quiero dejar el noticiero con Paco Zea.”, dijo Mónica a TVNotas.

¿Erik Rubín y Mónica Noguera se casan?

Desde que Mónica Noguera habló en exclusiva con TVNotas sobre este asunto, no se especuló más sobre esta supuesta relación. No obstante, en esta ocasión, tomaron fuerza los rumores de un romance entre Erik y la conductora de Imagen TV debido a que Jorge ‘Coque’ Muñiz hizo fuertes revelaciones en torno a este supuesto romance y próximos planes de boda. ¿Qué dijo?

Coque Muñiz con un micrófono en la mano / Facebook: Jorge ‘Coque’ Muñiz

Hace unos días, el cantante concedió una entrevista al noticiero matutino que conduce Noguera en Imagen. Jorge habló de sus próximas presentaciones en el teatro Metropolitan e invitó al público a verlo cantar junto a Estela Núñez. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue la contundente revelación que hizo en vivo.

‘Coque’ compartió con televidentes que vio la noticia de que Erik y Moni se casarían muy pronto. Por esta razón, el también actor decidió quitarse la duda y preguntarle directamente a la conductora. ¿Cuál fue su respuesta?

Mónica Noguera / Instagram: @monanoguera

Según ‘Coque’ ¡Hasta dio una fecha aproximada!

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y ¿sabes qué me dijo?: ‘Deja que acabe Jesucristo Superestrella’”. Jorge ‘Coque’ Muñiz

Parece ser que Muñiz puso en aprietos a la coductora. Luego de escuchar su revelación al aire, Mónica rápidamente contestó: “No me voy a casar”.

Sin más, Erik Rubín no se ha pronunciado respecto a polémica situación. ¿Será que si habrá boda entre ellos?

Erik Rubin ex integrante de Timbiriche. / Instagram: @erikrubinoficial

‘Chisme no like’ revela que Erik Rubín y Mónica Noguera sí se casarán

Recordemos que en septiembre del 2023, Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de ‘Chisme no like’, aseguraron que Mónica Noguera y Erik se conocieron en un gimnasio y ahí surgió el amor.

Monica Noguera / Clasos

“Mónica Noguera sería la mujer, que sabiendo que él es casado, en ese gimnasio se dio el flechazo y esto los habría llevado a tener una relación desde el 2022”, comentaron los conductores.

Pese a esta información, ambos famosos no pararon de negar estas especulaciones. No obstante, ‘Chisme no like’ nuevamente confirmó que los planes de boda entre Mónica Noguera y Erik Rubín son ciertos. Al momento, no existe información oficial con respecto a lo anterior.

Así fue el momento: