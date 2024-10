Cheryl Cole, madre del hijo de Liam Payne rompe el silencio sobre su muerte; hace encarecida súplica

La cantante y expareja de Liam Payne, Cheryl Cole, rompió el silencio sobre la muerte del ex One Direction dos días después de la caída que sufrió en un hotel en Argentina.

Cheryl, madre de su hijo Bear, de 7 años, expresó el profundo dolor que siente por esta irreparable pérdida, y al mismo tiempo hizo una petición a la opinión pública.

La ex de Liam Payne pidió respeto por la memoria y la dignidad del cantante en un momento tan delicado y trágico. “Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió en su publicación.

Te puede interesar: Liam Payne deseaba que su hijo creciera lejos de los reflectores, pese a que él quería ser como su padre

Cheryl es la madre del hijo de Liam Payne

Cheryl Cole habla sobre la pérdida de Liam para su hijo

En la imagen que acompañaba su mensaje, se podía ver una foto en blanco y negro de Liam Payne descansando en la cama con su bebé recién nacido, siendo una de las memorias más tiernas que sin duda emocionó a los fans.

Mira: Mhoni Vidente predijo la muerte de Liam Payne: VIDEO

“Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”, agregó Cheryl, quien también destacó la angustia que le causa el hecho de que su hijo, Bear, algún día pueda enfrentarse a la explotación mediática del dolor familiar.

Cheryl Cole reprueba filtración de detalles en redes sociales sobre la muerte de su ex, Liam Payne

Cheryl, quien fue miembro del exitoso grupo Girls Aloud y jueza de ‘The X Factor’, también se refirió a la atención mediática que ha rodeado la muerte de Payne, pidiendo a los medios y a los seguidores que reflexionen sobre el impacto que sus publicaciones pueden tener en las personas que están en duelo. “Lo que más me atormenta es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, expresó.

Checa: Novia de Liam Payne salió de Argentina días antes de su muerte; incertidumbre por últimas publicaciones

Así encontraron la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel de Buenos Aires pic.twitter.com/5W0NgTsQax — Mar ✨️ (@maicenitachan) October 16, 2024

“Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran”, añadió, llamando a la empatía y la reflexión debido a que en redes sociales han circulado videos y fotografías de cómo quedó la habitación del cantante, y además en TMZ publicaron una fotografía de su cuerpo sin vida.

Para concluir, Cheryl pidió que se respetara la dignidad de Liam en sus últimos momentos, deseando que finalmente pueda descansar en paz. “Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que pueda descansar en paz al fin”, finalizó.