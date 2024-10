Novia de Liam Payne salió de Argentina días antes de su muerte; incertidumbre por últimas publicaciones

La trágica pérdida de Liam Payne, exintegrante de One Direction el 16 de octubre dejó un vacío en la comunidad artística y generó una serie de especulaciones sobre los eventos previos a su fatal caída que le causó la muerte a los 31 años.

En un principio cuando se dio a conocer la noticia, miles de fans estaban incrédulos porque tan solo unos minutos antes, Liam había publicado fotografías en sus redes sociales.

Todo fue más confuso porque una de esas imágenes muestran a su novia Kate Cassidy junto a él y se mostraban sonrientes. No obstante, mientras salió más información sobre la muerte de Liam en Argentina, se reveló que el cantante estaba solo en su habitación de hotel en ‘Casa Sur Palermo’.

Liam Payne subió una foto junto a su novia solo minutos antes de su muerte / Snapchat

¿Dónde estaba la novia de Liam Payne en el momento de su muerte?

Resulta que Kate publicó un TikTok unos días antes de la tragedia anunciando que se había regresado a Miami. La joven explicó que quiso regresarse antes porque habían durado demasiado tiempo en Argentina.

En el video Kate revela que decidió regresar a Estados Unidos tres días antes de que Liam cayera desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires. En sus palabras, la influencer explicó que, aunque disfrutaba de su tiempo en Sudamérica, sentía que ya era momento de regresar a casa. “Se suponía que estaríamos allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y pensé: ‘necesito volver a casa’”, comentó, expresando también que no le gustaba quedarse mucho tiempo en un solo lugar.

A medida que relataba su experiencia, Kate compartió en su video cómo vivió su último día en Buenos Aires. Mostró imágenes del vuelo de regreso, incluyendo su asiento en el avión, que casualmente correspondía al 1D, una referencia obvia a la famosa banda de Liam, One Direction. La influencer también destacó su outfit y la comida que disfrutó durante el vuelo, pero lo que llamó la atención de los seguidores fue el detalle de que, en esta ocasión, no viajó con su peluche, un objeto de consuelo que siempre llevaba consigo.

@kateecass soooo happpiii to b back in sunshine state ♬ original sound - nicole

Según las publicaciones previas de la pareja en sus redes sociales, Liam y Kate habían llegado a Argentina para disfrutar de unas vacaciones y para que Liam asistiera al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires el 2 de octubre. Sin embargo, el viaje se extendió más de lo planeado, algo que Kate claramente no había anticipado, y que le causó malestar, por lo que decidió regresar sola a casa.

Por último, la joven contó que fue duro viajar sola porque tuvo un episodio de ansiedad, pero finalmente pudo lograrlo.

Hasta el momento, Kate Cassidy no ha dicho si hubo un pleito con Liam que haya hecho que se regresara sola a Estados Unidos, ni ha reaccionado a la trágica muerte de su novio.

¿Y las últimas publicaciones de Liam Payne donde estaba con su novia?

Dado que Kate tomó un vuelo sola hacia Miami, las publicaciones en las redes de Liam no concuerdan en la línea del tiempo y se ha rumorado que probablemente el manager o una persona del equipo del cantante subió el contenido a Snapchat dado que en ese mismo momento de las publicaciones fue cuando Liam estaba supuestamente fuera de sí en su habitación de hotel luego de que personal del lugar reportara en una llamada al 911 que estaba agresivo.

🔴 SIGUE LA CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE LIAM PAYNE



🤳🏻 Horas antes de su trágica muerte en un hotel de Palermo, Liam Payne compartió en Snapchat un video en el que disfrutaba de un día de campo junto a su novia en el país.



🥐 El ex miembro de One Direction publicó un video en el… pic.twitter.com/4MPr0FA5Z7 — Crónica (@cronica) October 17, 2024

Hasta el momento las autoridades no han aclarado si existe algo sospechoso en este comportamiento y si se habría querido ocultar algo al subir el contenido en las redes de Liam al mismo tiempo del incidente.

Cabe mencionar que se dijo que el cantante estaba acompañado por su manager en el hotel aunque él no estaba en la habitación cuando Liam cayó del tercer piso. No obstante, las investigaciones están en curso para ver la responsabilidad del manager en conseguirle las sustancias con las que supuestamente perdió el conocimiento y terminó muerto en la terraza del hotel, por lo que se espera el examen toxicológico para este motivo, aunque se han filtrado fotografías de su cuarto de hotel donde se ve que estuvo consumiendo, además de que hay testigos que confirman que el ex One direction no estaba en sus cinco sentidos.

Liam Payne le habría sido infiel a su novia

Según se menciona oficialmente, Liam Payne ingresó al hotel solo el fin de semana, lo que sugeriría que el cantante eligió ese lugar para estar más tiempo en aquel país luego de que su novia se regresara sola a Estados Unidos.

Aunque no se sabe si hubo una discusión previa a esta acción de la influencer, comenzó a rumorarse una posible infidelidad de su parte, algo con lo que Liam no habría podido lidiar. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Lo que sí se sabe oficialmente según testigos, Liam pasó la noche con dos mujeres en el hotel a quienes supuestamente se habría negado a retribuir teniendo un comportamiento errático en el lugar.

Esta información todavía está por aclararse, pero millones de fans esperan respuestas acerca del fatal desenlace de su ídolo.