Mónica Noguera revela la trágica causa de muerte de su cuñado: “El dolor insoportable”

Mónica Noguera, exesposa de Memo del Bosque, compartió una triste noticia hace unos días. Tras la muerte del productor de ‘Telehit’ el pasado 7 de abril del 2025, luego de una lucha en contra del cáncer; la conductora de televisión reveló la muerte de su cuñado Leo Forma, casado con su hermana Alejandra Noguera.

A través de su cuenta oficial e Instagram, Noguera publicó un video en sus historias en el que se pueden ver diversas fotografías y clips de momentos espaciales con Leo Forma, quien murió el 4 de agosto del 2025.

Mónica Noguera rinde homenajea a su cuñado Leo Forma

Días después, Mónica Noguera reposteó la públicación de una página de Puerto Escondido que compartió un recuerdo de su cuñado, quien fue surfista y su llegada a México hace 30 años, donde se quedó a vivir y formó una familia con la hermana de Mónica Noguera.

” Leo Forma falleció la semana pasada y quería enviar mis condolencias a la familia. Leo llegó a Puerto Escondido desde Brasil en 1995. Fue un amigo muy querido en la comunidad. Deja como legado a sus tres hijos”, escribió la conductora quien llamaba “hermano” a su cuñado.

¿De qué murió Leo Forma, cuñado de Mónica Noguera?

La conductora de televisión Mónica Noguera compartió este fin de semana una noticia que conmovió a sus seguidores y al medio del espectáculo: la causa de muerte de su cuñado Leo Forma, quien llegó a México desde Brasil en los años noventa y era muy querido en la comunidad de Puerto Escondido.

A través de su cuenta de Instagram, Noguera reveló que la partida de Leo no fue por causas naturales, sino por una trágica decisión motivada por la depresión.

“Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida hace 5 días. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares… Pidan ayuda a pesar de la agonía, el sufrimiento profundo, el miedo, la angustia, el dolor insoportable”, escribió en un emotivo mensaje que acompañó con palabras de amor y despedida.

Mónica Noguera despide a su cuñado. / Clasos

¿Qué dijo Mónica Noguera sobre la muerte de su cuñado Leo Forma?

Mónica Noguera confesó que tanto ella como su familia están viviendo un profundo shock, especialmente su hermana Alejandra —viuda de Leo— y sus sobrinos.

“Ahora no tenemos respuestas, solo le pido a Dios que le dé a mi hermana y a sus hijos la fuerza para, paso a paso, entenderlo. Te extraño tanto, mi hermanito, por siempre… Mi Leo, mi amor infinito hasta las estrellas donde sé que vives ahora”.

Con estas declaraciones, Noguera aprovechó para visibilizar la importancia de atender la depresión y buscar ayuda profesional, recordando que este padecimiento puede empeorar si no se trata y derivar en consecuencias fatales.

