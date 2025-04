Memo del Bosque: Vica Andrade y Mónica Noguera se reencuentran a días de la muerte del productor, ¡familia!

Tras la muerte de Memo del Bosque, tanto Vica Andrade como Mónica Noguera expresaron su dolor por la pérdida del productor, quien fue una figura muy importante en sus vidas. Ahora, ambas sorprendieron en sus historias de Instagram al compartir una imagen juntas, en la que aparecen acompañadas por los hijos del exproductor de Telehit.

Aunque en su momento se llegó a especular sobre una supuesta traición a Mónica Noguera por parte de Memo del Bosque y Vica Andrade, la realidad es que tanto Mónica como Memo se encargaron, en varias ocasiones, de desmentir esa versión.

Memo del Bosque habló de su divorcio de Mónica Noguera / IG: @monanoguera / @vica_tica / X

Mónica Noguera aseguró que Memo del Bosque no le fue infiel con Vica Andrade

Mónica Noguera aseguró que no le gustaba que se acusara a Memo de haberle sido infiel y tachar Vica de ser “la tercera en discordia”, pues lo consideraba una falta de respeto hacia los hijos de la pareja.

“No me puso el cuerno con Vica, ellos tuvieron una relación cuando yo ya no tenía nada con él, ninguno estaba enamorado del otro (...) Con el tiempo aprendí a desapegarme de todo ese tipo de cosas, se me resbala lo que digan, pero no fue así, comenzaron su relación luego de nuestro divorcio”, detalló la conductora en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Sin embargo, la misma Mónica reconoció que Memo del Bosque seguía siendo, hasta el final, un hombre muy importante en su vida, ahora como amigo, a quien despidió con emotivas palabras que reflejan la cercanía y amistad que existía entre ellos.

“Me hablaste hace un mes... ‘Monis, ¿todo bien? ¿Todo bien en tu vida?’. Le dije ‘sí, Memis... gracias por tu amor, no solo para mí, sino para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”, expresó en su historia de Instagram.

Pero la mejor muestra de que el cariño no era solo para Memo del Bosque, sino también para su amiga Vica y la familia del productor, son las fotografías que compartieron: ambas aparecen sonriendo, acostadas en un sillón naranja, mirando hacia la cámara.

Mónica Noguera ha platicado con Memo del Bosque / Instagram

Vica Andrade y Mónica Noguera comparten fotos juntas

Vica Andrade publicó estas imágenes en su perfil de Instagram, acompañadas del mensaje: “Familia por siempre”. Unas palabras cargadas de significado que evidencian el fuerte vínculo entre ambas, y que dejan en claro que Mónica Noguera no es simplemente una amiga de la familia, sino parte de ella.

Las fotos provocaron una gran reacción entre sus seguidores, quienes celebraron el gesto con mensajes positivos y emotivos. Muchos coincidieron en que Memo del Bosque estaría feliz de verlas unidas:

“Qué hermoso verlas juntas”,

“Qué bueno que se apoyen y estén unidas. Es la bella herencia que les dejó el señor del Bosque”,

“Wow, eso se llama Jesús en sus corazones”,

“Momentos que valen oro”,

“Qué bellas todas, y qué padre que se lleven tan bien. En verdad, son una familia. Memo estará feliz en el cielo”.

