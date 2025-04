Tras funeral de Memo del Bosque, Vica Andrade se muestra ‘destrozada’ junto a su hija en redes: FOTO

Tras la muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade, su esposa, regresó a las redes sociales para recordar al productor con emotivos videos de él junto a sus hijos. Ahora, se habría dejado ver aparentemente vulnerable.

En las últimas semanas, Vica Andrade no ha hablado directamente con la prensa, así como con los amigos de Memo del Bosque, sobre dónde se llevaría a cabo su último adiós.

Sin embargo, corrieron especulaciones de que el funeral del productor de televisión se habría llevado a cabo el fin de semana pasdo en Estados Unidos.

Vica Andrade publica video de Memo del Bosque / IG: @vica_tica

¿Dónde fue el funeral de Memo del Bosque?

Aunque el hermano de Memo del Bosque, Javier del Bosque, no dio detalles del funeral del productor, sí se especuló que este lastimoso momento se llevaría a cabo en Texas, sitio en el que tomó su tratamiento y, finalmente, perdió la vida.

De acuerdo con Álex Kaffie, el último adiós se llevó a cabo el pasado sábado en Texas. Solo los más cercanos tendrían la oportunidad de despedirse.

Hermano de Memo del Bosque reacciona a su muerte / IG: @memodelbosquetv

“No vendrá a México a que se le rinda de cuerpo presente, una despedida. Todo ocurrirá en Brownsville, Texas. Allá serán las honras fúnebres”, dijo Kaffie.

“El sábado la familia y amigos más cercanos que puedan viajar tendrán la oportunidad de darle el último adiós”, agregó.

Sin embargo, el periodista dijo desconocer si Memo sería cremado o sepultado. Aunque sí le pidió a Vica Andrade, su esposa, que considerara que su público pudiera despedirse de él mediante una transmisión en vivo.

Vica Andrade se pronuncia al fallecimiento de Memo del Bosque / IG: @vica_tica

¿Qué dijo Vica Andrade sobre el funeral de Memo del Bosque?

Por su parte, Andrade sigue hermética en cuanto al tema del funeral de su esposo. No obstante, compartió una nueva fotografía de ella junto a su hija en la cual se mostró, aparentemente, vulnerable.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vica Andrade reapareció, tras el funeral de Memo, y publicó una desgarradora foto junto a una de sus hijas. En esta imagen, se les ve con los ojos cerrados y un tanto desgastadas por el duelo que enfrentan. Ambas estaban vestidas de negro, pero la joven tenía consigo una sudadera que dice: “Cáncer”, tachado con una línea roja.

Incluso, algunos usuarios manifestaron que la también conductora de televisión se ve totalmente “desgastada”, cuando normalmente se muestra muy sonriente y radiante en todas sus fotografías.

Vica Andrade y Memo del Bosque / IG: @vica_tica

Además de esta foto, también compartió algunos paisajes, el amanecer y una imagen con un salmo.

“Jamás me olvidará de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida”, se lee.

Además, Andrade agradeció a la agrupación ‘Caifanes’ por dedicarle un homenaje en una de sus más recientes presentaciones.

“@caifanesmex Gracias, gracias, gracias, por tanto amor !!! @memodelbosquetv. Gracias @alertaqro”, escribió Vica.

Además, lo que llamó la atención fue que Vica Andrade optó por cerrar su cuenta de Facebook, en la cual había despedido a Memo del Bosque. ¿Se retirará del ojo público?

Así lo dijo Vica Andrade: