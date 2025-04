Memo del Bosque enfrentó las especulaciones de brujería por parte de Karla Panini; ¿no quería saber de ella?

Tras la muerte de Memo del Bosque, Erika, ‘Kika’, Luna, revivió los rumores de que Karla Panini supuestamente, le hizo brujería al productor, así como a su hermana, Karla Luna. Lo que habría derivado su muerte.

Para entrar en contexto, vale la pena echar un vistazo al pasado. Memo del Bosque fue el encargado de que ‘Las lavanderas’ alcanzara la fama. En dicho pograma, el productor trabajó en conjunto con Karla Luna, ‘La comadre morena’, y Karla Panini, ‘La comadre güera’.

Memo del Bosque murió / IG: @memodelbosquetv

¿Karla Panini le hizo brujería a Memo del Bosque?

Sin embargo, surgió un fuerte rumor de que, presuntamente, Karla Panini le habría hecho un trabajo obscuro a Memo del Bosque.

Esto luego de que, en 2020, se difundió una imagen en la que se vería la fotografía de Memo, al lado de un muñeco atado, un collar de cuentas rojas, así como otros polémicos elementos.

Estas especulaciones revivieron después de que se confirmó el deceso del productor de televisión. En redes se dice que coincidió en que Del Bosque, al igual que Karla Luna, murieron de cáncer.

Lo que causó revuelo entre usuarios, algunos consideraron que Panini trabajó con ambos y existirían versiones de que, presuntamente, ella hacía brujería, así como otros mencionaron que solo sería coincidencia.

Brujería a Memo del Bosque / Internet

¿Qué dijo Memo del Bosque sobre la brujería de Karla Panini?

En medio de esta fuerte polémica, en redes recordaron que Memo del Bosque sí reaccionó a las suposiciones de que sufrió brujería por parte de Karla Panini, esposa de Américo Garza.

Durante una charla con la prensa, Guillermo reveló que sí se enteró de los rumores que enredaron a Panini sobre el trabajo obscuro en su contra. Sin embargo, puntualizó que a él no le gustaba involucrarse en ese tipo de escándalos.

Memo del Bosque habló de la supuesta brujería de Karla Panini / IG: @kpaninimx / @memodelbosquetv

“Ellas, al terminar el programa, siguen unidas y alguna vez escuché que… A mí me tenían clavado con agujas y no sé qué. Algo así escuché que una foto. No hago caso en esta parte, no me involucro, no sé quién haya tenido la razón”. Memo del Bosque

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón… La época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas”, agregó.

Finalmente, Memo del Bosque aprovechó para enviarle un bonito mensaje a Karla Luna, quien perdió la vida a causa del cáncer en el año 2017.

Memo del Bosque y Las lavanderas / Redes sociales

“Karla ya no está, bendiciones y saludos en donde esté, con su talento y con todo lo que hizo como profesional, como gran mujer, valió la pena y los que la conocimos la recordamos con mucho cariño”, dijo.

Al momento, Karla Panini no ha hecho ninguna declaración sobre los rumores que, de nuevo, circulan acerca de que supuestamente le realizó un trabajo de brujería a Memo del Bosque.

