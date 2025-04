Memo del Bosque ¿enfermó por brujería de Karla Panini? Hermana de Karla Luna inquieta con revelación, VIDEO

El mundo del espectáculo en México se ha visto conmocionado ante la muerte de Memo del Bosque, afamado productor mexicano, quien a los 64 años perdió la vida, luego de una intensa batalla contra el cáncer.

Memo del Bosque fue diagnosticado en 2017 con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. En aquel entonces pudo recuperarse gracias a un trasplante de médula ósea. Sin embargo, la enfermedad volvió a finales del 2024.

Varias personalidades del medio ya se han pronunciado al respecto. Vica Andrade, su ahora viuda, publicó un emotivo mensaje dedicado Memo, así como también lo hizo su ex, Mónica Noguera, quien aseguró que lo amaba hasta las estrellas.

Además de ellas, otras figuras del medio se ha pronunciado al respecto, como Jorge ‘Burro’ Van Rankin, quien se dijo muy dolido por perder a “su hermano del alma”, o Bettina Salazar, conocida artísticamente como ‘Olga Sana’, que recordó el gran ser humano que fue: “Me duele mucho. Sé por lo que pasó. Muy admirable, demasiado”.

Ahora, Erika ‘Kika’ Luna, hermana de Karla Luna, lo recuerda y habla sobre él, la relación con su hermana, y destapa un posible embrujo. ¡Te contamos los detalles!

Vica Andrade y Memo del Bosque / Facebook: Vica Andrade

¿Qué dijo Erika ‘Kika’ Luna sobre Memo del Bosque?

En entrevista con Elisa Beristain, la hermana de la también fallecida actriz Karla Luna habló sobre la relación entre el productor y su hermana. Afirmó que gracias a él, su hermana ''Karla Luna, llegó a ser quien fue, la ‘comadre morena’, ‘la lavandera, pues fue él quien le dio la oportunidad de poner en tele nacional ese proyecto y llevarla de gira artística por Estados Unidos’’.

Sobre todo reconoce que incluso después de la muerte de su hermana, Memo siguió brindando apoyo a su familia. También reconoce que, junto a su familia, apreciaron la transformación espiritual del productor después del 2017 a raíz de su enfermedad:

''Él ya sabía para dónde iba, Elisa, como Karla. Ya sabía que iba para los brazos de Dios... Yo veo el cambio en Memo que fue súper espiritual y sin miedo a la muerte. Próximamente nos veremos, hermanita; yo creo que ahorita se está reuniendo con Memo del Bosque su ‘lavandera’, su ‘comadre’ más favorita, la ‘comadre morena’ y eso me da mucha alegría de verdad.’' Erika ‘Kika’ Luna

Mónica Noguera y Memo del Bosque / Redes sociales

Además, señaló que era uno de los mejores jefes, pues según ella ''más del 95% de los grandes comediantes de México, los hizo Memo del Bosque, porque él tenía un talento para detectar potencial’’. Pero detrás de esa máscara de jefe, había un gran ser humano empático, remarcó, pues ''en las quimioterapias de (su hermana) Karla se quitaba el papel de jefe y se ponía como un humano, como una persona’’.

Memo del Bosque murió tras perder batalla contra el cáncer / IG: @memodelbosquetv

¿Karla Panini le hizo brujería a Memo del Bosque?

A raíz de la muerte de Memo del Bosque, revivió una imagen impactante que se difundió en 2020 con la que se aseguró que presuntamente Karla Panini le estaba haciendo brujería a Memo del Bosque.

En la imagen se puede apreciar una foto del fallecido productor de televisión, la figura de un muñeco atado y lo que parecería un collar de cuentas rojas, entre otros elementos.

Esta es la imagen viral:

Brujería a Memo del Bosque / Internet

Cabe destacar que en su momento Memo reaccionó a los rumores de ‘estar sienddo trabajado’ y que por ello habría enfermado de cáncer: “No tengo comentarios al respecto”. Por su parte Panini también se pronunció y sentenció que “Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería una enfermedad”

¿Hermana de Karla Luna cree que Karla Panini hizo brujería a Memo del Bosque?

Erika ‘Kika’ Luna aseguró en el programa de Elisa Beristain, respecto a la presunta brujería que habría hecho Panini a Memo que ella no duda ''ni tantito, aunque la gente me juzgue de loca, pero pues, lamentablemente aquí existe gente buena y gente mala, y aunque se quieran poner una venda en los ojos existe la religión, existe la brujería y todo eso que la ‘señora innombrable’ dice que no existe y que se burla de uno’’.

Además, Erika sostiene que ni Karla Panini ni su excuñado quedaron en buenos términos con el señor del Bosque, por lo que no duda que hayan hecho algo.

Al comentario de Kika se suma la impactante declaración de ‘Platanito’ quien en un encuentro con la prensa aseguró: “Panini hizo hasta lo imposible por matar a Karla Luna”

Karla Panini y Américo Garza iniciaron su romance desde que Karla Luna estaba luchando contra el cáncer / Instagram

Lo cierto es que el tema de los presuntos ‘trabajitos’ solo son rumores y no se ha comprobado nada. La muerte de Memo del Bosque representa una gran pérdida para el medio del espectáculo Méxicano, tanto a nivel profesional como personal por la gran calidad de ser humano que muchas de las personas allegadas a él están reconociendo. Lo que importa ahora es que, como él declaró en sus últimas palabras, estará con su madre, descansando en paz.

Así lo dijo Kika Luna: