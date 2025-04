Memo del Bosque: Revelan las últimas palabras del productor: “Estaré con mi madre”

La muerte de Memo del Bosque, a los 64 años de edad, conmocionó a toda la industria del espectáculo. La mayoría de sus allegados se pronunciaron a esta dura pérdida, tal como lo hizo Mónica Noguera, su ex, y Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, entre otras personalidades.

El anuncio del fallecimiento de Memo del Bosque, este lunes 7 de abril, causó desgarradoras reacciones en redes sociales. Algunos amigos, así como compañeros del productor, lamentaron que el famoso haya perdido la lucha en contra del cáncer.

Aunque la familia fue muy hermética en cuanto al estado de salud de Guillermo, Jorge ‘el Burro Van Rankin’ dio a conocer cuáles habrían sido sus últimas palabras.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Memo del Bosque?

No solo Mónica Noguera se despidió de Memo del Bosque, también lo hizo ‘el Burro’, quien se ha destacado como uno de los amigos más cercanos del productor, dado que fue quien lo lanzó a la fama.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exconductor de ‘Miembros al aire’ publicó un desgarrador mensaje en el que no solo señaló a Memo como un “hermano”, “amigo” y “compañero de trabajo”, sino que también compartió cuáles habrían sido las últimas palabras del productor de televisión, en un encuentro que tuvo con él, recientemente.

“Con profunda tristeza me entero de que hoy (murió) mi hermano del alma, mi amigo, compañero de trabajo de tantos años, mi cómplice, se dice que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, él será siempre uno de ellos”, escribió ‘el Burro’.

“Hoy dejó de existir de este plano, dejando un gran legado en la televisión mexicana, deja a sus tres bellos hijos y a la gran Vica, mi amiga que lo acompañó hasta el final. Yo hace pocos días hablaba con él y fui a verlo y ya lo sentía cansado de esa terrible enfermedad”. Jorge ‘el Burro’ Van Rankin

En su mensaje, ‘el Burro’, mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con Memo y él le dio a entender cuál sería su deseo en medio de su lucha contra el cáncer. ¡Muy pronto estaría con su mamá!

“Insisto, hoy nos dejas de este plano, pero estarás siempre en mi memoria! Descansa en paz amigo, y lo que me dijiste la última vez que hablamos, que pronto estarás con tu madre querida. Ahora sí, disfrútala hasta la eternidad! Buen viaje Memo, querido! Y dejaré esta foto cuando te vi hace poco en pijama los dos Siempre te amaré…..QEPD”.

Lo anterior dejó al descubierto que Memo ya habría pensado en su muerte.

Al momento, Vica Andrade, esposa de Memo, no se ha pronunciado en cuanto al duro duelo que enfrentaría su familia por el deceso del productor mexicano.

Memo del Bosque anunció la muerte de su mamá, Amelia Galván

Meses antes de su recaída en su estado de salud, Memo del Bosque se vistió de luto por la muerte de su mamá, Amelia Galván, quien perdió la vida a los 91 años de edad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Del Bosque publicó un enternecedor mensaje que dedicó a su mamá, quien se encontraba hospitalizada en Texas.

“Y cuando pensé que había vivido todo el dolor, estaba equivocado, había uno más grande que no sabía, existía. Besé tus manos y tu frente, acaricié tu mirada, quería darte más vida, te abracé y sentí que te me ibas y que ya no te podía detener, ni dando a cambio... Todo lo que tenía. TE AMAMOS, VE CON DIOS MI AMOR”, escribió Memo.

Ahora, en redes sociales consideraron que Memo del Bosque ya se habría reencontrado con su mamá, Amelia Galván, quien murió el pasado 1 de diciembre del 2024.