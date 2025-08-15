Muere pareja de influencers tras trágico accidente en montañas de Canadá: ¿Presagiaron su muerte?

La trágica muerte de una pareja de influencers canadienses conocidos por documentar sus aventuras en 4x4 por el mundo, ha sacudido a sus seguidores y a toda la comunidad viajera. En redes lamentan lo sucedido y han compartido mensajes de apoyo. ¿Cómo murió la pareja?

¿Cómo murieron los influencers Stacey Tourout y Matthew Yeomans en Canadá?

El fallecimiento de los influencers ocurrió el 7 de agosto de 2025 en Columbia Británica, Canadá, luego de que su vehículo se precipitara por un acantilado durante una de sus habituales travesías todoterreno.

Según el informe del equipo de búsqueda y rescate de Kaslo (SAR), se encontró a Matthew sin signos vitales en el lugar del accidente.

Se reportó que Stacey, con lesiones graves, fue localizada a cierta distancia, desorientada y en estado crítico. Aunque fue estabilizada y trasladada al Hospital Nakusp, falleció esa misma noche. El siniestro sucedió en un área aislada, lo que complicó los esfuerzos de rescate.

El amigo de la pareja, Colin Stuart, quien viajaba en otro vehículo durante la travesía, fue testigo del trágico accidente según informes del equipo. Al ver la gravedad de la situación, tuvo que tomar la decisión de dejar a sus amigos para recorrer 25 kilómetros en busca de señal y ayuda. Su rápida actuación permitió la llegada del equipo SAR, pero lamentablemente no fue suficiente para salvarles la vida.

Lee: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!

Stacey Tourout y Matthew Yeomans / Redes sociales

¿Los influencers Stacey Tourout y Matthew Yeomans presagiaron su muerte?

Lo que más ha impactado a quienes los seguían es que, días antes del accidente, Matthew Yeomans expresó sus dudas sobre seguir conduciendo por terrenos peligrosos: “No estoy seguro de si quiero conducir por aquí”, confesó en su último vídeo publicado en su canal de YouTube, Toyota World Runners.

El último vídeo publicado en su canal, grabado en la isla de Vancouver, muestra a Matthew junto a otro conductor intentando sortear una sección especialmente complicada del terreno. “Tenemos un viaje dentro de dos días”, dijo Matthew, dejando entrever su preocupación por las condiciones del trayecto.

Lo que parecía una reflexión prudente se transformó en una premonición dolorosa: dos días después, el vehículo cayó por un acantilado en un sector montañoso de Columbia Británica.

Lee: Muere el influencer Chase Filandro; su familia lanza desgarrador mensaje sobre su muerte ¿Se quitó la vida?

Stacey Tourout y Matthew Yeomans muerte / Redes sociales y Canva

¿Quiénes eran Stacey Tourout y Matthew Yeomans, influencers que murieron en las montañas de Canadá?

Stacey y Matthew habían construido una vida nómada basada en la exploración de paisajes remotos a bordo de su Toyota Chinook, un vehículo clásico que ellos mismos convirtieron en una pequeña casa rodante.

Juntos recorrieron 17 países, compartiendo su amor por los viajes extremos, la vida al aire libre y la autosuficiencia. Su canal de YouTube atrajo a miles de seguidores (actualmente con más de 210,000) fascinados por su estilo de vida alternativo y por la belleza de los lugares que visitaban.

Según usuarios, la pareja se convirtió en un símbolo del “overlanding” (un tipo de viaje de aventura que se centra en la exploración de destinos remotos y poco explorados) moderno, una comunidad que privilegia la aventura sobre la comodidad.

Lee: Muere reconocido influencer y ciclista extremo italiano; cayó al vacío desde una montaña, VIDEO