Muere influencer de belleza a los 29 años, quien se hizo popular por transformación física: ¿Quién era?

A inicios de diciembre se difundió la noticia sobre la muerte de la influencer de belleza, Stefanie Pieper, quien tras desaparecer en plena fiesta, fue hallada sin vida en una maleta y el novio fue el principal sospechoso.

Se confirmó la muerte de una famosa influencer de 29 años de edad. La noticia fue confirmada por su agencia en plena navidad, luego de que falleciera el 16 de diciembre. El anuncio generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y marcas que reconocieron su impacto a nivel internacional. ¿Quién era y de qué murió?

¿Qué influencer de belleza murió recientemente y cómo anunciaron su fallecimiento?

La influencer surcoreana Lee Da-sol, conocida mundialmente como ‘Daddoa’, falleció a los 29 años. La noticia fue confirmada el 25 de diciembre por su agencia, Leferi Beauty Entertainment.

En un breve comunicado, la agencia pidió respeto para la familia de la creadora de contenido:

‘Daddoa’ falleció el día 16. De acuerdo con los deseos de la familia en duelo, les pedimos que se abstengan de especulaciones excesivas o de informes no confirmados. Leferi Beauty Entertainment

Desde entonces, miles de mensajes de despedida han inundado sus redes sociales, destacando su legado creativo y su transformación física.

¿De qué murió Lee Da-sol, mejor conocida como ‘Daddoa’?

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial la causa del fallecimiento de ‘Daddoa’. Su agencia, Leferi Beauty Entertainment, confirmó que la creadora de contenido murió el 16 de diciembre de 2025, aunque no ofreció información sobre las circunstancias del deceso.

En su comunicado, la empresa explicó que, por respeto a la voluntad de la familia, no se darán a conocer más detalles y solicitó al público abstenerse de difundir rumores o versiones no verificadas.

Hasta el momento, no se sabe de algún problema de salud que ‘Daddoa’ enfrentara en los últimos meses o alguna razón que pudiera explicar la causa de su repentino fallecimiento.

¿Quién era Lee Da-sol, mejor conocida como ‘Daddoa’?

‘Daddoa’ fue considerada una figura clave en la expansión del K-beauty fuera de Corea del Sur. Su enfoque didáctico y combinado con una estética cuidada, la convirtió en referente para millones de personas interesadas en el maquillaje, el cuidado de la piel y las tendencias coreanas.

Choi In-seok, portavoz de Leferi Beauty, subrayó su papel histórico dentro del ecosistema digital: “‘ Daddoa’ no sólo fue una YouTuber de primera generación, sino también una de las primeras figuras en demostrar el potencial global de la industria de la belleza coreana ”. Su trabajo ayudó a posicionar productos, rutinas y marcas coreanas en mercados tan diversos como China y el sudeste asiático.

El crecimiento de su carrera fue acelerado. En 2014 alcanzó notoriedad con contenidos centrados en maquillaje y moda; poco después firmó un contrato exclusivo con Youku en China. En 2015, la plataforma Weibo la reconoció como La Mejor Creadora de Belleza de China, y en 2016 abrió la tienda online K-Beauty Select Store en Taobao, impulsando la exportación directa de cosméticos coreanos a consumidores internacionales.

Uno de los elementos que más conectó con su público fue la forma en que ‘Daddoa’ compartió su transformación física y personal . A través de videos y publicaciones, habló sobre cambios de imagen, hábitos de cuidado y crecimiento individual, siempre desde una narrativa de disciplina y aprendizaje.

