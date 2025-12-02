Tras semanas desaparecida, influencer de belleza fue hallada muerta en una maleta ¡el exnovio confesó todo!

Stefanie Pieper, influencer de belleza, desapareció tras una fiesta y nadie imaginaba el desenlace. Semanas después, la verdad salió a la luz: un hallazgo escalofriante en Eslovenia y una confesión que sacudió a todos. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Aquí te contamos los detalles más oscuros que están dejando a las redes sin palabras.

Stefanie Pieper / Redes sociales

¿Cómo desapareció Stefanie Pieper y qué detalles clave marcaron el inicio del caso de la influencer?

El mundo digital quedó paralizado cuando se reportó la desaparición de Stefanie Pieper, influencer austríaca de belleza con miles de seguidores. La joven de 31 años fue vista por última vez el 23 de noviembre en Graz, Austria, tras asistir a una fiesta. Según los primeros reportes, regresó a su departamento y hasta envió un mensaje a un amigo asegurando que había llegado bien, pero poco después confesó sentirse vigilada desde la escalera del edificio.

La alarma se encendió cuando su familia notó que llevaba días sin presentarse a trabajar. El 26 de noviembre denunciaron su desaparición y, al revisar su departamento, hallaron a su perro solo y su teléfono apagado. Desde entonces, la búsqueda se volvió tendencia en redes sociales, con miles de usuarios pidiendo justicia y compartiendo teorías sobre lo ocurrido.

¿Quién es el principal sospechoso del feminicidio de Stefanie Pieper y cómo logró la policía atraparlo?

Las sospechas apuntaron rápidamente al exnovio de Stefanie Pieper, identificado como Patrik M., quien había sido visto merodeando el edificio antes de la desaparición. Según medios locales, vecinos escucharon una fuerte discusión entre ambos días previos al hecho. El hombre fue detenido el 24 de noviembre en Eslovenia por un caso no relacionado, pero la policía austríaca solicitó su extradición para interrogarlo.

Lo más escalofriante llegó después: Patrik intentó prender fuego a su vehículo para destruir pruebas, lo que levantó más sospechas. Tras ser arrestado, confesó haber estrangulado a Stefanie y reveló dónde ocultó el cuerpo. “La estrangulé y la metí en una maleta”, habría dicho según reportes de Kronen Zeitung.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Stefanie Pieper y qué dijo su exnovio sobre el crimen?

El hallazgo fue tan impactante como la confesión. El cadáver de Stefanie Pieper apareció en un bosque de Eslovenia, dentro de una maleta, guiados por el propio Patrik. La noticia se confirmó el 27 de noviembre, desatando indignación en Austria y en toda la comunidad digital. El exnovio detalló que actuó solo, aunque la policía también detuvo a su hermano y padrastro por presunto encubrimiento.

Los registros fronterizos revelaron que Patrik realizó varios viajes entre Austria y Eslovenia antes del hallazgo, lo que refuerza la hipótesis de que planificó el crimen. Actualmente, el acusado está bajo custodia preventiva en Austria, mientras la fiscalía analiza imputarlo por homicidio agravado.

La policía continúa analizando pruebas forenses y dispositivos electrónicos para esclarecer si hubo más implicados. Miles de seguidores de Stefanie han inundado las redes con mensajes de despedida y exigencias de justicia, convirtiendo su nombre en tendencia global.