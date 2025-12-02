Gustavo Adolfo Infante interrumpe programa en vivo y anuncia muerte de su “pequeño” de 16 años: “Le daban infartos”

El lunes 1 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante interrumpió su programa en YouTube para contar, en vivo y con la voz entrecortada, la muerte de un ser querido el sábado 29 de noviembre. En todo serio, el periodista de espectáculos explicó que debió dormirlo por fuertes problemas de salud: “Le daban infartos a cada rato”.

¿Quién murió y por qué Gustavo Adolfo Infante está de luto?

Gustavo Adolfo Infante, conductor de Sale el sol y De primera mano, confirmó en vivo en YouTube la muerte de su perrito Waffle, el integrante más longevo de su familia canina. El periodista de espectáculos, conocido por su estilo frontal y por ser “El Periodista de las exclusivas”, contó que Waffle, un shih tzu con 16 años a su lado, se convirtió en su compañero inseparable y en parte esencial de su hogar. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores del canal, pues el momento ocurrió en plena transmisión.

“Yo tengo tres perritos, 2 chihuahuas y tenía un shih tzu que era el más longevo (Waffle), tenía 16 años con nosotros” Gustavo Adolfo Infante

Con profundo dolor, Infante detalló que Waffle llevaba tiempo enfrentando problemas de salud derivados de la edad, y aunque su familia hizo lo posible por mantenerlo estable, los últimos días se volvieron especialmente críticos.

¿De qué murió el pequeño de Gustavo Adolfo Infante y por qué decidieron dormirlo?

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Waffle había desarrollado problemas auditivos, ceguera y sufría infartos frecuentes, lo que le provocaba dolores intensos. Tras consultar con varios doctores veterinarios y evaluar su calidad de vida, la familia se enfrentó a la decisión más difícil: dormirlo para evitarle más sufrimiento. El periodista subrayó que el proceso no fue impulsivo ni sencillo; dudó, se negó durante mucho tiempo y trató de agotar todas las opciones para mantenerlo con ellos.

Gustavo Adolfo Infante “El sábado nos vimos en la necesidad de dormirlo y yo me negué durante mucho tiempo a hacer eso, yo no quería, hice todo lo posible, lo llevamos con varios doctores, pero eran muchos años. Le daban infartos a cada rato, eran dolores tremendos, lloraba del dolor”

En redes sociales no tardaron en enviar mensajes de consuelo al periodista. Entre las celebridades, Maryfer Centeno escribió: “Lo siento mucho”.

Otros mensajes que se leyeron fueron:



“¿Y cómo negarte a darle descanso, si ya sufría mucho? DEP, quédense con los bellos recuerdos”

“¡Un abrazo con mucho cariño para ti y toda tu familia!”

“Es muy triste, me ha tocado dormir a mis hijos perrunos y duele mucho porque son parte de la familia, pero duele verlos sufrir”

“Es muy triste, Gus, cuando pasan contigo varios años de tu vida, se vuelven parte de uno; es muy triste verlos envejecer”

