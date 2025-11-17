Joanna Vega-Biestro regresa a Sale el sol tras muerte de su padre y rompe en llanto: “Está al lado de mamá”, VIDEO

La mañana del jueves 6 de noviembre, los conductores de Sale el sol se vieron conmocionados por la triste noticia de la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro durante la transmisión en vivo. La revelación, hecha por Ana María Alvarado, no pudo evitar que la periodista se emocionara hasta las lágrimas. Ahora, días después del lamentable momento, Vega-Biestro regresa al programa y rompe en llanto en vivo. ¿Qué sucedió exactamente?

Joanna Vega-Biestro sufrió la partida de su padre Alejandro Vega Torra

¿De qué murió Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro?

Según la periodista Ana María Alvarado, el padre de Joanna Vega-Biestro falleció de manera tranquila mientras dormía, lo que describió como “la muerte de los justos”. Alvarado destacó que el señor se encontraba en óptimas condiciones de salud, por lo que su partida resultó aún más inesperada:

Su papi tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió. Descansa en paz... Era un señor encantador, un señor muy agradable... El señor no estaba enfermo, estaba bien. Ana María Alvarado

En declaraciones a su canal de YouTube, la periodista también reveló que Vega-Biestro recibió la noticia durante la transmisión del programa y tuvo que abandonar el foro de Sale el Sol de inmediato. Además, mencionó que la conductora no se encontraba en su mejor estado físico, ya que días antes había recibido una vacuna que le provocó fiebre.

“Cuando llegó esta noticia, ustedes imaginarán, lo lamento con todo mi corazón para ti Joe..”, dijo Alvarado.

¿Por qué Joanna Vega-Biestro lloró en su regreso a Sale el sol?

Este lunes 17 de noviembre, Joanna Vega Biestro volvió a las pantallas de Sale el sol después de una breve ausencia debido al fallecimiento de su padre, Don Alejandro Vega Torra.

Durante los días posteriores a su lamentable pérdida, la conductora mantuvo cierta presencia en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes de despedida para su padre, pero no había reaparecido frente a las cámaras hasta hoy.

Su regreso estuvo marcado por un cálido recibimiento por parte de sus compañeros, quienes no ocultaron la emoción de verla nuevamente en el set. Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en darle la bienvenida:

La incorporación con Joanna Vega-Biestro después de un acontecimiento muy fuerte, lo sentimos Joanna, realmente, el sensible fallecimiento de tu papi, pero bienvenida. Gustavo Adolfo Infante

La emoción se desbordó cuando Vega-Biestro recordó la manera en que su padre falleció. Entre lágrimas, contó que su progenitor tuvo una vida plena y murió en paz:

Mi padre vivió una vida espectacular de 78 años y tuvo una muerte como vivió, tranquilo, sin dolor, sin siquiera sentirlo y pues por él ahora me toca, me toca estar aquí y de verdad gracias por tanto cariño. Joanna Vega-Biestro

Ante la difícil situación, Ana María Alvarado intervino para acompañarla y juntas compartieron un momento de profunda emoción que conmovió al público que rápidamente se hizo presente en comentarios.

¿Quién era Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro?

Se sabe muy poco sobre el padre de la conductora Joanna Vega-Biestro, ya que siempre mantuvo un perfil discreto, alejado del ámbito artístico. Lo que se conoce es que se llamaba Alejandro Vega Torra, estuvo casado durante varios años con Luz María Biestro y juntos tuvieron tres hijos, entre ellos la conductora.

Ana María Alvarado lo describió como un hombre “amable” y “agradable”, y señaló que tenía una relación muy cercana con Joanna. Incluso, Alejandro le expresaba con frecuencia cuánto extrañaba a su esposa Luz María Biestro, quien falleció en noviembre de 2022.

En entrevistas anteriores en Sale el Sol, Joanna también recordó que su padre era muy protector. Contó que, durante su infancia, él no le permitía ver escenas inapropiadas en televisión, considerando que era demasiado joven para comprender ciertos temas relacionados con la sexualidad.

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su padre, y tampoco se han dado a conocer los detalles sobre los homenajes o el último adiós de Alejandro Vega Torra.

