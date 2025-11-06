¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el sol? Esto reveló Ana María Alvarado

La mañana de hoy, jueves 6 de noviembre, el luto sacudió a los conductores de ‘Sale el sol’. Se anunció la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro en pleno programa. El momento no pasó desapercibido por la audiencia, ya que Ana María Alvarado dio la noticia y no pudo contener el llanto. Ahora, dio a conocer las causas de la muerte del padre de la presentadora.

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar a la dura pérdida que enfrenta Joanna Vega-Biestro por la muerte de su padre. Cabe señalar que a TVNotas nos revelaron cómo fue que la conductora de ‘Sale el sol’ se enteró de esta lamentable noticia.

¿Cómo se enteró Joanna Vega-Biestro de la muerte de su padre, Alejandro Vega Torra, en ’Sale el sol’?

En medio de la programación habitual del matutino, Ana María Alvarado reapareció en ’Sale el sol’ junto a Mauricio Mancera y dieron a conocer a las cámaras la inesperada muerte de Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro.

“Tenemos que dar una noticia muy triste. Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro. La verdad, lo sentimos mucho. Descanse en paz”, Ana María Alvarado

Y Mauricio Mancera agregó: “Descanse en paz don Alejandro Vega Torra, papá de Joanna. Desde aquí les enviamos nuestro más sentido pésame… Fue una noticia que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire”.

Además, en exclusiva para TVNotas nos contaron que Joanna Vega-Biestro se enteró de la noticia de la muerte de su papá pasadas las 11:30, mientras ella seguía al aire en ’Sale el sol’. Asimismo, Ana María Alvarado no logró continuar con la sección de espectáculos en ‘Pajaros en el alambre’, por lo que el segmento fue suspendido por el resto del programa.

¿De qué murió Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro?

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, el papá de Joanna Vega-Biestro tuvo “la muerte de los justos”, dado que perdió la vida mientras dormía. Asimismo, dejó claro que el señor se encontraba en perfecto estado de salud. Por esta razón, la noticia fue aún más sorpresiva.

A través de su canal de YouTube, la conductora de ‘Sale el sol’ dijo:

“Su papi tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió. Descansa en paz... Era un señor encantador, un señor muy agradable... El señor no estaba enfermo, estaba bien”. Ana María Alvarado

Además, Alvarado confirmó que Joanna Vega-Biestro recibió una llamada en pleno programa sobre esta lastimosa situación y salió corriendo del foro de ‘Sale el sol’. Compartió que la conductora tampoco se sentía bien de salud debido a que recibió una vacuna que la llevó a presentar temperatura.

“Cuando llegó esta noticia, ustedes imaginarán, lo lamento con todo mi corazón para ti Joe.. ”, agregó.

Por último, puntualizó que Dalilah Polanco, quien fue la invitada de hoy en ’Sale el sol’, la acompañó para que no manejara en estos momentos tan complicados.

“Al suceder todo esto (Dalilah) se fue con Joe para que no manejara y demás”.

¿Quién fue Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro?

Se conoce muy poco acerca del padre de Joanna Vega-Biestro, ya que siempre mantuvo un perfil alejado del medio artístico. Únicamente se sabe que su nombre es Alejandro Vega Torra, que estuvo casado durante varios años con Luz María Biestro y que juntos tuvieron tres hijos, entre ellos la conductora.

Además, Ana María Alvarado lo consideró un hombre “amable” y “agradable”. La periodista dijo que Joanna y su padre eran muy cercanos. Incluso, Alejandro, su papá, le comentaba lo mucho que extrañaba a su madre, Luz María Biestro, quien murió en novimebre del año 2022.

Cabe recordar que en una entrevista en ‘Sale el sol’, Joanna Vega-Biestro comentó que su padre era extremadamente protector. Dijo que, cuando era niña, él no le permitía ver escenas inapropiadas en la televisión, ya que consideraba que aún era demasiado pequeña para entender temas relacionados con la sexualidad.

Al momento, Joanna Vega-Biestro no se ha pronunciado a la muerte de su papá. Tampoco se conoce cómo será el último adiós de Alejandro Vega Torra.