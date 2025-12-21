Muere actor de It y El teléfono negro a los 46 años, ¡se habría quitado la vida! ¿Quién era James Ransone?

A una semana del trágico asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, se confirma la muerte de James Ransone, actor principalmente conocido por su participación en ‘El teléfono negro’ y la segunda parte de ‘It’, a los 46 años. Su deceso se habría dado en tristes circunstancias.

James Ransone / Redes sociales

¿De qué murió James Ransone, actor de ‘It’ y ‘El teléfono negro’?

Diversos medios estadounidenses reportaron que James Ransone, actor de ‘It’ y ‘El teléfono negro’, murió el pasado viernes 19 de diciembre. Según se reporta, una llamada al 911 hizo que la policía se movilizara a su domicilio de Los Ángeles.

Al llegar, habrían encontrado el cuerpo del actor con signos de ahorcamiento. Tras las investigaciones correspondientes, se determinó el hecho como un suicidio.

Hasta el momento, familiares del actor o su representante no se han pronunciado ante los acontecimientos, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que todo su contenido en Instagram fue eliminado y solo se dejó como foto de perfil una imagen del cielo.

Por supuesto, la noticia conmocionó a los fanáticos, quienes no dudaron en expresar sus condolencias en redes sociales y desearle todo lo mejor a los allegados del actor para que pudieran sobrellevar su duelo de forma pacífica.

Cabe destacar que, a lo largo de su vida, la celebridad lidió con momentos sumamente difíciles. Cuando apenas tenía 27 años, se volvió adicto a las sustancias ilícitas, logrando sanar tras pasar tiempo en rehabilitación.

Asimismo, hace algunos años reveló que había sufrido abuso por parte de un maestro cuando era menor de edad. Si bien quiso presentar cargos en 2020, la autoridad se negó a hacerlo.

¿Quién era James Ransone, actor de ‘It’ y ‘El teléfono negro’?

James Finley Ransone III, mejor conocido simplemente como James Ransone, fue un actor de origen estadounidense. Nació el 2 de junio de 1979, por lo que tenía 46 años al momento de su muerte.

Su carrera artística comenzó en 2001. Sin embargo, la popularidad llegó en 2003, cuando participó en la serie ‘The Wire’, como Ziggy Sobotka. A partir de allí, se le vio en diversos proyectos como:

Sinister

Starlet

Old boy

La ley y el orden

It: Capítulo dos

CSI: Miami

Sobre su vida personal, se sabe que estaba casado con Jamie McPhee. Tuvieron un hijo juntos. La esposa tampoco ha dado declaraciones sobre la muerte del actor.

¿Qué ha pasado con el caso del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele?

El pasado domingo 14 de diciembre, se dio a conocer que el cineasta Rob Reiner y su esposa Michele habían muerto. La pareja fue encontrada en su departamento de Los Ángeles con signos de ataque con un arma punzocortante.

Nick Reiner, hijo del matrimonio, es el principal sospechoso. El hombre de 32 años se encuentra detenido, acusado del homicidio de sus padres.

Según se reporta, Nick tuvo una fuerte pelea con sus padres previo a los hechos. También se dijo que su madre estaba preocupada por sus supuestos problemas de salud mental y adicción a las sustancias ilícitas.

Por si esto fuera poco, empleados del hotel donde el imputado se estaba hospedando han testificado que, presuntamente, la habitación que ocupaba tenía rastros de sangre.

