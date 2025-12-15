Muere Rob Reiner: Revelan cuáles fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado junto a su esposa

Hollywood se encuentra consternado. Y es que, el pasado domingo 14 de diciembre, se dio a conocer la muerte de Rob Reiner, un famoso cineasta, y su esposa Michele. Sus cuerpos fueron hallados en su residencia de Los Ángeles, con heridas provocadas por un arma punzocortante.

Rob Reiner / Redes sociales

Lee: Muere querido actor y productor mexicano, a los 72 años; ¿Quién fue Juan José Zerboni?

¿Quién asesinó al cineasta Rob Reiner y a su esposa Michele?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que atacó a Rob Reiner y su esposa Michelle. Sin embargo, y de acuerdo con información compartida por diversos medios internacionales, las autoridades sospechan de Nick Reiner, uno de los hijos del matrimonio.

Nick, de 32 años, estaría bajo interrogatorio como parte del protocolo de investigación. Fue arrestado durante las primeras horas de este lunes 15 de diciembre. Las autoridades han señalado que siguen investigando para esclarecer el caso y seguirán cualquier pista posible.

Por otra parte, el sitio TMZ reportó que, presuntamente, Nick y su padre protagonizaron una fuerte pelea durante una fiesta organizada un día antes de la tragedia. Supuestos testigos aseguran que el pleito fue sumamente acalorado. Cuando terminó, Rob y su esposa se retiraron de inmediato.

También se informó que, meses antes, presuntamente Michele le había contado a sus amistades que estaba preocupada por las presuntas adicciones y los problemas mentales que tendría su hijo. Supuestamente, el cineasta y Michelle estaban desesperados por ayudarlo.

Se dice que quien descubrió sus restos fue Romy Reiner, la otra hija de la pareja. La mujer habría declarado a las autoridades que “un familiar” podría ser el responsable, pues era “extremadamente peligroso”.

Hijo de Rob Reiner / Captura de pantalla

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Rob Reiner?

Como era de esperarse, la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele ha sido muy impactante para familiares, amigos y hasta colegas del medio artístico. Varios no han dudado en usar las redes sociales para despedirse del cineasta.

Uno de los que se pronunciaron ante su deceso fue Eric Idle, comediante y amigo de la familia Reiner. A través de X, contó que había hablado con Rob tan solo unas horas antes de su fallecimiento. Contó algunos detalles de su conversación y lo recordó con mucho cariño.

“Rob Reiner era una persona increíble. Hablé con él la noche anterior durante alrededor de una hora. Siempre disfruté de su compañía. Me hablaba de filmar en Stonehenge y de sus pensamientos sobre el futuro. Lo extrañaré. Un hombre muy inteligente, talentoso y considerado. Esto es horrible”, reveló.

La publicación se llenó de comentarios de internautas lamentando lo ocurrido y deseándole todo lo mejor a la familia para que sobrelleven su duelo.

Rob Reiner was a lovely man. I spoke to him last night for over an hour. I always enjoyed his company. I met him at his Dad's in 1975. He was telling me about fiming at Stonehenge and his thoughts for the future. This is so awful. I shall miss him. A clever, talented and… — Eric Idle (@EricIdle) December 15, 2025

Mira: Muere icónico actor de ‘Pulp fiction’ y ‘La máscara’: lo hallan sin vida en su departamento; esto sabemos

¿Quién fue Rob Reiner?

Robert Norman Reiner fue un cineasta estadounidense que nació el 6 de marzo de 1947.

Tenía 78 años al momento de su muerte.

También fungió como actor, director, guionista y director público

Su carrera como actor comenzó en All in the Family, con el personaje de Michael.

Se enfocó más en el cine y participó en películas como ‘La princesa prometida’ y ‘Misery’.

En 1987 fundó la productora Castle Rock Entertainment , responsable de numerosas películas y series exitosas.

, responsable de numerosas películas y series exitosas. En 1989, se casó con Michele Singer, con quien tuvo tres hijos

No te pierdas: Asesinan al payaso infantil Tuki Tuki tras acudir a un supuesto show ¡era una trampa!