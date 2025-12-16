Filtran llamada al 911 tras la muerte de Rob Reiner y su esposa; ya hay un arrestado ¿Qué decía?

La filtración de un audio del 911 volvió a colocar en el centro de la atención el caso del asesinato del director y productor Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer. En la grabación, difundida por el portal TMZ, se escucha la reacción de los servicios de emergencia al llegar a la residencia de la pareja en Brentwood, Los Ángeles, donde ambos fueron localizados sin vida con heridas graves en el cuello.

¿Cómo fueron encontrados Rob Reiner y Michele Singer en su casa de Brentwood?

Según los reportes iniciales, los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer fueron localizados en su residencia por su hija Romy Reiner. Fue ella quien alertó a las autoridades alrededor de las 3:30 de la tarde del domingo, tras encontrar a sus padres con heridas graves en el cuello.

En la llamada a la policía, Romy indicó que un miembro de la familia podría estar involucrado y lo describió como una persona “peligrosa”, lo que llevó a que las autoridades desplegaran un operativo de seguridad en la zona. De acuerdo con la información disponible, no se detectaron señales de entrada forzada en la vivienda, un elemento que forma parte de las líneas de investigación.

Posteriormente, la policía confirmó que varios integrantes de la familia estaban siendo entrevistados como parte del proceso para esclarecer los hechos. La escena fue asegurada por peritos y personal forense, quienes realizaron el levantamiento de evidencias dentro del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre el arma utilizada ni sobre la cronología exacta de los hechos dentro de la residencia, ya que el caso continúa bajo investigación.

¿Quién es Nick Reiner y qué cargos enfrenta por el asesinato de sus padres?

Nick Reiner, de 32 años, es hijo de Rob Reiner y Michele Singer. Tras las primeras indagatorias, fue arrestado por las autoridades y enfrenta cargos por homicidio relacionados con la muerte de sus padres. De acuerdo con los registros de la cárcel, fue ingresado en el Parker Center Jail.

La información disponible indica que se le fijó una fianza de 4 millones de dólares. Hasta ahora, no se ha informado si el acusado cuenta con representación legal ni si ha emitido alguna declaración pública ante las autoridades o los medios.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha ofrecido detalles adicionales sobre el móvil del crimen ni sobre el avance de las investigaciones. Tampoco se ha precisado la fecha en la que Nick Reiner comparecerá ante un juez para su primera audiencia formal.

Rob Reiner fue una figura ampliamente reconocida en Hollywood. Inició su carrera como actor en la serie All in the Family y posteriormente consolidó su prestigio como director con títulos como This Is Spinal Tap, The Princess Bride y When Harry Met Sally. También fue cofundador de la productora Castle Rock Entertainment, responsable de proyectos televisivos y cinematográficos como Seinfeld y The Shawshank Redemption.

¿Qué dice la llamada al 911 tras el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer?

De acuerdo con la grabación difundida, la persona que realiza la llamada solicita de manera inmediata “respaldo” para la zona, término utilizado para pedir refuerzos policiales y de emergencia. En el audio también se escucha que el incidente es clasificado como “Código 3”, una expresión empleada por las autoridades de Los Ángeles para indicar una situación de extrema gravedad que requiere atención prioritaria.

Además, se menciona la frase “Incidente 2586 R0825”, que correspondería a una numeración interna utilizada por los servicios de emergencia para identificar el caso dentro de sus registros. La grabación no incluye descripciones detalladas del estado de las víctimas, pero sí refleja la tensión y la urgencia del momento en que los equipos de respuesta llegaron al domicilio.

El audio fue difundido después de que se confirmara oficialmente la muerte de Rob Reiner y Michele Singer. Hasta ahora, la policía no ha emitido un comunicado específico sobre la filtración, aunque el material ha sido retomado por diversos medios estadounidenses como parte del seguimiento al caso.

