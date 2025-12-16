Muere músico y leyenda de la comedia argentina a los 86 años; así fue como lo despidieron

En medio del luto por Abraham Quintanilla, papá de la fallecida Selena Quintanilla, se da a conocer la muerte de Ernesto Acher, músico y comediante que fue considerado como un pilar del humor musical argentino, a los 86 años. Esto es todo lo que se sabe.

Ernesto Acher

¿De qué murió Ernesto Acher, comediante e integrante de ‘Les Luthiers’ y fundador de ‘La Banda Elástica’?

A través de redes sociales, integrantes de ‘Les Luthiers’, banda a la que Ernesto Acher perteneció por varios años, anunciaron que el músico murió durante el pasado fin de semana. Junto a un video de una de sus presentaciones, le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“Adiós, querido Ernesto. Siempre reconoceremos tu valioso aporte e inmensa creatividad 9/10/1939 - 12/12/2025”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento, lo que ha provocado el surgimiento de diversas teorías. La gran mayoría coincide en que habría muerto con complicaciones de salud relacionadas con su edad. Sin embargo, no hay nada confirmado.

En tanto que sus familiares no han querido pronunciarse ante esto, por lo que no se sabe dónde o cuándo fueron los ritos funerarios.

¿Quién era Ernesto Acher, comediante e integrante de ‘Les Luthiers’ y fundador de ‘La Banda Elástica’?

Ernesto Luis Acher nació el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires, Argentina. Fue comediante, músico y actor. Si bien estudió ingeniería, no ejerció y decidió dedicarse al mundo del espectáculo.

En 1967, se unió a ‘Les Luthiers’, grupo icónico por hacer canciones que hacían sátiras de situaciones sociales e invitaba al público a la crítica. Abandonó la agrupación en 1986.

Tras esto, fundó ‘La Banda Elástica’, un programa y grupo humorístico-musical de televisión que se emitió a finales de los años 80 y principios de los 90. El show se volvió un referente del humor argentino, convirtiendo a Acher en un pilar de la comedia nacional.

Además, se desempeñó en otras áreas como director escénico y actor de teatro. Siempre se mantuvo muy hermético en cuanto a su vida privada. No tenía redes sociales y la poca información sobre él se sabe por medios de comunicación o las cuentas oficiales de sus agrupaciones.

Se sabe que tenía esposa y varios hijos, pero se desconocen sus identidades, pues el hombre jamás los mencionó ni tampoco han salido a dar alguna declaración tras su muerte.

¿Por qué Ernesto Acher decidió retirarse de los escenarios?

En los últimos años, Ernesto Acher decidió vivir de una forma más tranquila. Si bien estuvo involucrado en varios proyectos, se enfocó más en descansar y convivir con su familia.

Se sabe que, en 2016, volvió a su natal Argentina, donde pasaría los últimos años de su vida junto a su familia y seres queridos. En 2020, declaró en entrevista que se sentía la persona más afortunada del mundo por todo lo que había logrado.

“Sí. Me tocaron muchísimas cosas buenas, y la mayoría sin haber hecho méritos especiales para eso. Tuve maestros fuera de serie tanto en arquitectura como en música, fantásticas experiencias artísticas, muchos buenos amigos, viajé mucho, viviendo en muchos lugares. Bueno, sería muy largo de enumerar en detalle, pero creo que contesta la pregunta”, dijo.

