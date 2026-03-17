Muerte de Valeria Márquez: Así luce el lugar en el que fue asesinada, circula video de la escena del crimen

A unos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la influencer Valeria Márquez, el sitio donde perdió la vida continúa generando impacto. El asesinato, registrado durante una transmisión en vivo, dejó conmocionados a miles de usuarios que fueron testigos del momento. ¿Cómo luce actualmente el lugar del crimen?

Valeria Márquez: Imágenes del salón donde fue asesinada en vivo por TikTok estremecen a Jalisco / Captura de pantalla

¿Cómo fue el asesinato de la influencer Valeria Márquez?

El homicidio de la influencer Valeria Márquez se registró de forma violenta y ante la mirada de numerosos usuarios que seguían su transmisión en TikTok. Un sujeto con el rostro cubierto, que se hizo pasar por repartidor, entró al salón Blossom y abrió fuego a corta distancia, provocando su fallecimiento en el lugar.

El ataque ocurrió cerca de las 18:30 horas, en lo que parecía ser una jornada habitual para la joven. Lo que inició como un día común en su negocio se convirtió en un hecho trágico que sacudió a todo el país.

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco no ha esclarecido el motivo del crimen ni ha identificado a quien lo habría ordenado. Asimismo, no se ha determinado si el ataque estuvo vinculado a temas personales, económicos o laborales, por lo que el caso continúa rodeado de incertidumbre.

Según reveló Javier Ceriani en noviembre del año pasado, habría un supuesto autor intelectual relacionado con el crimen. Esta versión se sustenta en el testimonio de una mujer identificada como “Ana”, quien es cercana a la familia paterna de Valeria Márquez y aportó información que no se había hecho pública sobre lo ocurrido el 13 de mayo de 2025, día en que la joven fue asesinada dentro del salón de belleza que dirigía en Zapopan, Jalisco.

Te puede interesar: Valeria Márquez: Audio inédito revelaría las crueles palabras del exnovio a la influencer asesinada

Valeria Márquez hacen memorial tras su asesinato / IG: @fan_de_valeriamarquez1

¿Cómo luce actualmente el lugar donde fue asesinada Valeria Márquez?

A casi un año de los hechos, el salón de belleza “Blossom”, propiedad de Valeria Márquez, luce muy distinto a como se encontraba en los días posteriores al crimen. Un video difundido recientemente por el influencer Héctor Frank muestra el estado actual del lugar.

En las imágenes se aprecia que ya quedaron atrás los días en que el sitio estaba cubierto de flores, veladoras y mensajes de despedida colocados por familiares, amigos y seguidores que acudieron para rendir homenaje a la joven de 23 años.

El salón lleva diez meses asegurado, desde que Valeria fue desvivida. Los primeros días después del suceso mucha gente venía a dejarle veladoras, cartas, e imágenes de la virgen. Héctor Frank

El creador de contenido también señala que ya no están algunos de los objetos que se volvieron simbólicos tras el ataque, como la bebida que consumía Valeria o el peluche que la acompañaba ese día.

Te puede interesar: Asesinato de Valeria Márquez: Autoridades actualizan el caso; declaran: “Están incluidas las amigas”

¿Por qué el tío de Valeria Márquez es sospechoso de la muerte de la influencer?

Una mujer llamada “Ana” reveló que un familiar de Valeria Márquez podría estar ligado a su muerte: su tío. De acuerdo con su versión, el día de los hechos ni él ni su pareja estaban presentes en el salón, algo que no era habitual. Además, señaló que ambos habrían viajado apenas dos días después del crimen, situación que incrementó las sospechas dentro de la familia.

“ Mi familiar me ha dicho que todo eso de que estaba involucrada en malos pasos, hasta donde la familia sabe, no es cierto. Este negocio se armó con apoyo de su tío ”, dijo la testigo en entrevista con Javier Ceriani.

Hasta ahora no se conocen las razones por las que la tía tendría sospechas sobre el tío de Valeria Márquez, ni tampoco se ha confirmado si esta información está siendo investigada de manera oficial.

Tal vez te interese: Tía de Valeria Márquez sospecha que hubo “más involucrados” en la muerte de su sobrina: “Se ven evidencias”