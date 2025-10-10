Amiga de Valeria Márquez, causa polémica por ¿abrir su propio salón de belleza a cuatro meses del asesinato?

A cuatro meses del asesinato de Valeria Márquez, la joven influencer que perdió la vida en plena transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, el caso vuelve a acaparar titulares. Todo por la aparición de su amiga Vivian de la Torre, quien recientemente publicó una fotografía en la que presume haber inaugurado su propio salón. Esta noticia ha desatado una nueva ola de especulaciones en redes aseguran “solo quería ser igual que ella”

¿Vivian de la Torre dio pistas del asesinato de Valeria Márquez? / IG: @barbivvvv / @v___marquez

¿Vivian de la Torre abrió su nuevo salón de belleza en el mismo lugar donde asesinaron a Valeria Márquez?

El nombre de Vivian de la Torre volvió a inundar las redes sociales luego de que publicara una fotografía en la que supuestamente aparece en un nuevo salón de belleza, acompañada del texto: “Mi nuevo salón”. La imagen rápidamente fue retomada por la cuenta Reina venenosa, conocida por difundir temas del entretenimiento y la farándula, quien comentó con ironía:

Reina venenosa “Ocupo su lugar. Amiga de Valeria Márquez solo quería ocupar su lugar. A cuatro meses de la partida de Valeria, su ‘amiga’ Vivian de la Torre vuelve a ser noticia. Hoy, ella aparece como dueña de un salón de belleza. Dios líbranos de gente así, amén”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos internautas aseguraron que el establecimiento sería el mismo donde Valeria fue asesinada, aunque otros aclararon que el local original sigue clausurado con sellos oficiales. La controversia creció aún más cuando varios recordaron que la propia Valeria había dicho en vida que su amiga abriría su propio salón, lo que hace dudar a muchos sobre si se trata de coincidencia, otros aseguraron que era algo que pasaría aunque Valeria no hubiera perdido la vida.

Hasta ahora, la influencer y amiga de Valeria Márquez no ha emitido ninguna declaración sobre el tema.

¿Por qué acusan a Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, tras el asesinato de la influencer en Zapopan?

Antes del trágico 13 de mayo, Valeria Márquez y Vivian de la Torre mantenían una amistad muy cercana. Ambas compartían transmisiones en vivo, colaboraciones de belleza y contenido en TikTok. Sin embargo, esa cercanía se convirtió en foco de sospecha tras la muerte de Valeria, debido a que fue Vivian quien la convenció de quedarse en su estética para recibir un obsequio, pese a que la joven ya había dicho que tenía prisa por irse.

“Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”. Valeria Márquez

Poco después, un hombre ingresó al local con un regalo, le disparó y escapó. Desde entonces, Vivian ha sido señalada en redes sociales como posible cómplice, aunque hasta ahora no hay evidencia legal que la relacione con el crimen.

Repartidor habla sobre el ramo de rosas que le enviaron a Valeria Márquez / IG: @v___marquez

¿Qué dijo Vivian de la Torre sobre las acusaciones que la relacionan con la muerte de Valeria Márquez?

Cansada de los rumores, Vivian de la Torre rompió el silencio y defendió su inocencia a través de redes sociales. En una publicación escribió: “Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética”.

La joven también explicó por qué el video del asesinato fue cortado en plena transmisión, afirmando que fue decisión del personal del salón:

“La trabajadora terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy. Hay que tener un poco más de empatía”. Vivian de la Torre

Vivian de la Torre junto a Valeria Márquez en un live, donde la influencer admite estar ebria.

Finalmente, se despidió de su amiga con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Mi werita preciosa. Te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie”.

También pidió respeto y que se detuvieran las difamaciones: “Les pido que dejen de hablar en base al morbo (...) Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”.

Pese a su aclaración, las teorías en redes sociales persisten, especialmente tras su nueva faceta como empresaria.

Vivian De la Torre visito a Valeria Marquez a su tumba / Facebook: Barbivvv

¿Cómo está actualmente el salón de belleza de Valeria Márquez y qué se sabe del lugar del asesinato?

El salón donde ocurrió el crimen, conocido como “Blossom the beauty lounge”, ubicado en Zapopan, permanece cerrado y bajo resguardo de las autoridades. En los videos publicados por usuarios de TikTok se observa el interior del lugar tal y como quedó el día del asesinato: la caja de dinero, una silla, plantas secas y algunos objetos personales que nadie ha tocado.

El tiktoker @the_dujans3 mostró el sitio en un clip que se volvió viral, donde comenta:

“Se siente raro estar aquí en el salón de Valeria. Todavía hay cosas de ella; su caja está saqueada un poco, se puede ver una silla movida. Todas las plantas están secas”. Tiktoker @the_dujans3

El video ha generado una mezcla de tristeza y morbo entre los seguidores de Valeria, quienes aseguran que el ambiente del lugar transmite una sensación de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido desde el 13 de mayo de 2025.

Así luce el salón de belleza de Valeria Márquez: