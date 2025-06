Valeria Márquez: Vivian relata entre lágrimas lo que realmente ocurrió el día del asesinato de la influencer

A casi un mes del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, su mejor amiga, Vivian, ofreció una entrevista a Mafian TV, en la que habló por primera vez de lo que vivió durante y después del trágico suceso.

En la entrevista, se revela lo que presuntamente Vivian hacía durante el en vivo de Valeria, así como las acciones que tomó al enterarse de que la habían lastimado. Asegura que todo ocurrió muy rápido. Además, afirmó que, como siempre, estaba pendiente del live, y que en el momento del asesinato no comprendía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo primero que hizo fue alertar a los familiares de Valeria.

“Yo siento que ella nunca se dio cuenta de dónde vino el ataque. Le llegó de sopetón y nunca supo qué le pasó”. Vivian

Vivian de la Torre / Redes sociales

¿Qué dijo Vivian tras el asesinato de Valeria Márquez?

Lo que más ha impactado del testimonio de Vivian fue su reacción inicial al ver el live. En ese momento, creyó que se trataba de una broma o una sorpresa, ya que tenía la transmisión de su amiga en segundo plano en su celular. Según relata, lo único que alcanzó a ver fue el instante en que le disparan a Valeria y su mente, en automático, interpretó que “le habían lanzado confeti”. Pero la realidad era muy distinta. En cuestión de segundos, todo cambió drásticamente.

“Hice el acercamiento al en vivo para que me lo mostrara allá en cámara grande. Y fue cuando ya la vi que ya estaba pues con su cabello como cubierto de lado. Entonces, no entendí que había pasado hasta que vi que se se empezó a pues literal a caer a la mesa. Entonces, pues lógico, me preocupé muchísimo”. Vivian

En medio del shock, Vivian dijo que llamó de inmediato a los tíos de Valeria para avisarles que algo extraño había ocurrido, aunque todavía no comprendía la gravedad.

“Luego luego me levanté, le marqué a sus tíos les dije que creo que le había pasado algo, o sea, que que no estaba muy segura porque no se vio muy claro, porque lógico en el momento pues yo no lo vi como ya después de ver todos los videos bien” Vivian

Confesó que los familiares de Valeria no estaban viendo el live. Fue su llamada la que los alertó. A partir de ese momento, Vivian dejó todo y salió corriendo a Blossom the beauty lounge.

“Yo estaba en shock. O sea, no, yo estaba en pijama, agarré lo primero que vi, literal, agarré un pantalón y creo que era esta misma chamarra la que traigo y me salí, o sea, literalmente me fui”, recordó con la voz entrecortada.

¿Vivian de la Torre dio pistas del asesinato de Valeria Márquez? / IG: @barbivvvv / @v___marquez

¿Qué vio Vivian al llegar a Blossom the beauty lounge el lugar del asesinato?

Al llegar al salón, Vivian se encontró con una escena caótica. A pesar de ser su mejor amiga, no pudo ingresar porque no era familiar directa.

“Yo no pude pasar... no nos dejaron pasar, yo no creía que nos había pasado algo. Ya había gente, solo dejaron pasar a su familia. La primera que llegó fue una de sus tías. Estaba devastada” Vivian

Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, a los 23 años / IG: @v___marquez

Fue una de las tías de Valeria quien llegó primero. Ambas se abrazaron en medio del dolor, sin poder entender lo que estaba ocurriendo.

“No sabía qué hacer, no me salían lagrimas, estaba en shock, no quería aceptarlo. Quería llegar y verla bien, en mi cerebro pensé que estaba bien” Vivian de la Torre

Vivian reiteró que no siente culpa porque afirma no haber hecho nada contra Valeria incluso que desde el día uno ha colaborado con Fiscalía para esclarecer todas las dudas: “Absolutamente a nada. No (tengo miedo), porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz”, expresó.

También lanzó un mensaje contundente a quienes la acusan sin pruebas: “A quienes culpan les deseo mucha luz para que no estén afectando la vida de las personas con base en mentiras”.

Así fue como lo dijo:

¿Qué dicen las redes sociales tras la entrevista de Vivian?

La entrevista de Mafian TV con Vivian ha causado un fuerte revuelo en redes sociales. A solo un horas de su publicación, ha generado miles de comentarios divididos. Mientras algunos expresan su apoyo, otros la señalan como sospechosa.



“Ella planeó bien, por lo que está diciendo”

“Sus acciones hablan por sí solas”

“No le creo. Esta mujer es muy inteligente y, de hecho, hasta tiene rasgos de psicopatía”

“Si eres culpable, tú y Dios lo saben. Y de esta Tierra no nos vamos sin pagar”

“Desde los primeros cinco minutos supe que iba a ser una entrevista a modo... y lo fue”

“Somos miles de personas que no le creemos”

“Esa voz no se la cree nadie. Ahora resulta que es muy linda”.



Algunos usuarios incluso han insinuado que Vivian habría estado vinculada al asesinato, aunque no existe ninguna prueba que respalde esa versión.

La intensidad de las reacciones en redes ha sido tal que el caso sigue generando teorías y especulaciones, mientras la investigación oficial continúa su curso. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una acusación formal en contra de Vivian pero ya han identificado que al menos dos personas participaron en el asesinato y que escaparon en vehículos distintos. Las cámaras del sistema de videovigilancia C5 captaron la huida de los agresores, según confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Mientras tanto, Vivian insiste en que su único interés es que se conozca la verdad y que se haga justicia por su amiga Valeria.