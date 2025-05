Valeria Márquez: Aseguran que la influencer pudo haber sido envenenada previo al ataque que le quitó la vida

El interés por el lamentable asesinato de Valeria Márquez no hace más que aumentar a poco más de una semana del 13 de mayo y el ataque armado que le arrebató la vida a la joven de 23 años. Ahora, el periodista Javier Ceriani lanzó una nueva teoría que a algunos usuarios no les parece descabellada. ¿Valeria pudo haber sido envenenada?

Valeria Márquez: un video de tiktok causa revuelo tras su muerte / Redes sociales

¿Por qué se dice que Valeria Márquez fue envenenada previo a recibir disparos?

De acuerdo con el comunicador, la actitud aletargada de la joven ha levantado algunas sospechas entre usuarios de internet, a los que dio voz a través de su programa de este jueves 22 de mayo.

“Valeria Márquez, dicen que estaba embarazada, dicen que estaba envenenada por un café que le dio la amiga, no el que recibió, una taza que tomó antes, dicen que tenía sedantes. Vieron que Valeria no tenía voluntad, puede ser”, dijo el comunicador.

“Valeria no tuvo voluntad de irse, de protegerse o de ponerse detrás del escritorio”, dijo Javier Ceriani. Ante las palabras de Ceriani, usuarios de internet comenzaron a formular sus propias teorías: “Es cierto, dijo que tenía sueño”, “¿Y si estaba embarazada y la única que sabía era Vivian?”, “No sé, no se iba porque confió en que era un regalo”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la sección de comentarios del video.

Valeria Márquez hacen memorial tras su asesinato / IG: @fan_de_valeriamarquez1

¿Vivian y Valeria Márquez tenían una relación sentimental?

Las palabras de Javier Ceriani hicieron resurgir la versión surgida en redes sobre la presunta cercanía que habría existido entre la fallecida influencer y su amiga Vivian, a quien usuarios de redes han señalado como implicada en el asesinato por insistirle en que esperara el supuesto regalo.

Los rumores iniciaron cuando una cuenta de TikTok rescató un video de una transmisión en vivo en la que se ve a Valeria visiblemente afectada por el alcohol, mientras comparte un momento íntimo con Vivian. En el clip, la influencer le da besos y abrazos a su amiga, quien en tono juguetón se presenta como “su novia, su esposa, su mejor amiga”. El video, que rápidamente se volvió viral, dejó a muchos con la duda: ¿eran solo amigas o había algo más entre ellas?

“Me van a decir que estoy loca, pero ahí hay más que una simple amistad”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Se ven como pareja, no como amigas”. Sin embargo, no todos están convencidos de esta hipótesis: “Mis amigas y yo también somos cariñosas. No significa que seamos pareja”, escribió otra joven, defendiendo que la cercanía entre mujeres no necesariamente implica un vínculo amoroso.

Vivial de la Torre y Valeria Márquez habrían tenido problemas recientemente, según reveló la propia Vivian. / Redes sociales.

¿Vivian quería parecerse a Valeria Márquez?

En redes sociales, han empezado a surgir algunos comentarios en los que se señala a Vivian de estar presuntamente obsesionada con Valeria. Una cuenta en Facebook compartió fotografías de la amiga de Valeria, con una apariencia por completo distinta. Internautas aseguran que quería parecerse a la influencer acribillada.

“Realmente estaba OBSESIONADA con Valeria, cambio su color de cabello, empezó a utilizar pupilentes, se realizó cirugías estéticas, empezó a copiar su forma de vestir y posar ante más cámaras con el único fin de parecerse a ella”, se lee en una publicación.

“Estas fotografías muestran lo obvio Vivían la supuesta amiga y una de las principales sospechosas del crimen buscaba cada día parecerse más a Vale, lo que ella no contaba es que en el live Valeria la menciono varias veces dónde le pide que se quedara más tiempo en ese lugar, ¿Por que? Quizá ella ya sabía lo que iba a pasar”, comentó un internauta.