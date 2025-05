Valeria Márquez: Asesino habría vuelto a escena del crimen, ¡Aparece espeluznante mensaje!

Este lunes varios seguidores de la influencer Valeria Márquez, asesinada el pasado 13 de mayo, se dieron cita afuera de la estética en donde murió. En el lugar fueron colocadas algunas ofrendas, flores y coronas luctuosas. Sin embargo, un misterioso ramo de flores apareció, desatando diversas teorías. ¿Su asesino volvió al lugar del asesinato?

Valeria Márquez / Redes sociales

No te pierdas: Valeria Márquez: Surge supuesta psicofonía en estética donde ocurrió el asesinato; ¡Aterrador!

¿Qué se captó en las cámaras de la estética de Valeria Márquez el día de su asesinato?

De acuerdo con el programa de Grupo Multimedios, ‘Telediario’, las cámaras de seguridad, que habrían registrado el ataque contra Valeria Márquez, así como la apariencia del hombre que disparó en tres ocasiones contra ella, fueron “aseguradas” por las autoridades mexicanas con el objetivo de integrar estos elementos a la carpeta de investigación.

“Las cámaras de seguridad del establecimiento que estaban debajo del toldo principal fueron arrancadas por parte de los agentes investigadores. Solamente dejaron colgando un cable del cual tenía la conexión”, se informó el 14 de mayo.

De acuerdo con información publicada por ‘N+’ habría trascendido en las últimas horas que desafortunadamente las imágenes no son nítidas, por lo que no ayudarían a la Fiscalía. Sin embargo, esta última información no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

La influencer Valeria Márquez fue asesinada el pasado martes 13 de mayo. / Instagram

Seguro te gusta: Valeria Márquez: Destapan el contenido de cámaras de su estética; ¿ayuda en la investigación del asesinato?

¿Qué dice el mensaje que apareció afuera de la estética de Valeria Márquez hoy lunes 19 de mayo?

Cerca de las 19 horas de este lunes, un misterioso video empezó a circular en las redes. Después de que todo el día se recibieron ofrendas para la joven, llamó la atención la aparición de un misterioso ramo de rosas rojas. Las flores favoritas de la joven estaban perfectamente envueltas en un papel negro con la leyenda: “Perdón”.

“Aparece ramo de flores con la leyenda “PERDÓN” afuera de la estética en México donde asesinaron a la tiktoker Valeria Márquez. La Fiscalía de Jalisco ya investiga el hecho”, compartió la cuenta Alerta Mundo News en X.

El misterioso ramo estaba colocado en un florero de cristal, destacando entre los otros arreglos que se colocaron a las afueras de Blossom The Beauty Lounge. Algunos usuarios recordaron que en el live que hizo la joven influencer destacó su preferencia por las flores rojas.

Valeria Márquez habría tenido el corazón roto semanas previas a su lamentable asesinato. / Redes sociales.

No dejes de leer: Valeria Márquez: Filtran escalofriante chat entre Vivian y la influencer asesinada, “Te voy a echar cal”

¿Qué teorías surgieron tras aparición del misterioso ramo de flores dejado afuera de la estética de Valeria Márquez?

Como era de esperarse, en breve, usuarios de redes sociales desataron teorías sobre el posible remitente del misterioso ramo de flores. Algunos internautas consideran que podría tratarse de un mensaje directo del asesino de la joven de 23 años, mientras otros consideran que podría ser un arreglo enviado por alguna de sus amigas que han resultado como sospechosas del asesinato.

Otros tantos usuarios temen que se trate de una distracción para las autoridades. Mientras se resuelve quién dejó el misterioso mensaje, trascendió que se dio parte a las autoridades, aunque aún se desconoce qué medidas serán tomadas para esclarecer la situación.